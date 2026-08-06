Canciller dominicano aboga por fortalecer comercio con México

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SANTO DOMINGO.- El canciller dominicano, Roberto Álvarez, afirmó que los cambios en el escenario económico internacional abren una oportunidad para fortalecer el comercio y las inversiones entre República Dominicana y México.

Al intervenir en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio e Inversión Dominico-Mexicana (Cadomex), el ministro sostuvo que la capacidad industrial mexicana, unida a la plataforma logística y manufacturera dominicana, ofrece condiciones favorables para ampliar la integración económica entre ambos países.

Álvarez señaló que la incorporación de insumos, componentes y procesos industriales procedentes de México contribuiría a elevar la competitividad de las dos economías y ampliar sus posibilidades de acceder conjuntamente a terceros mercados.

Asimismo, consideró que el nivel de confianza y madurez alcanzado en las relaciones bilaterales crea un escenario propicio para extender la cooperación hacia nuevas áreas estratégicas y enfrentar desafíos comunes, entre ellos el impacto del sargazo en el Caribe.

El titular de Relaciones Exteriores destacó que México figura entre los principales inversionistas extranjeros en República Dominicana, con capital acumulado superior a los tres mil millones de dólares.

De su lado, el presidente de Cadomex, Jesús Cornejo, destacó el potencial para profundizar la cooperación entre ambos países en áreas como el comercio, la educación, la cultura y el turismo.

En el encuentro, el canciller respondió preguntas de empresarios sobre las perspectivas del comercio bilateral, el clima de inversiones y la estrategia del Gobierno para fortalecer la inserción internacional de la economía dominicana.