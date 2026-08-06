NY: Señalan dominicano como responsable robo en buzones

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NUEVA YORK.- Un hombre identificado en redes sociales como Javier Pujols ha sido señalado por usuarios como el presunto individuo que aparece en un video viral extrayendo correspondencia de un buzón del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en la calle 153 con Ámsterdam, en el Alto Manhattan.

Según esas versiones, el sospechoso sería oriundo de Baní, provincia Peravia, y presuntamente se encontraría en Estados Unidos sin estatus migratorio regular, aunque esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

Además, usuarios aseguran que la misma persona aparece en varios videos similares que circulan desde, al menos, mayo de 2025, en los que presuntamente sustrae correspondencia de buzones postales utilizando la modalidad conocida como mail fishing.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente la identidad del hombre que aparece en esos videos ni han anunciado arrestos o cargos relacionados con este caso.

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) considera el robo de correspondencia un delito federal y mantiene investigaciones activas contra organizaciones dedicadas a este tipo de actividades, por lo que las afirmaciones sobre la identidad del sospechoso, su estatus migratorio y su presunta participación en otros incidentes continúan sin confirmación oficial.