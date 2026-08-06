Luis García reafirma seguir con Gigantes pese llegar a Yankees

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SANTO DOMINGO.– El jugador dominicano Luis García Jr. aseguró que su llegada a los Yankees de Nueva York no cambiará su compromiso con los Gigantes del Cibao, equipo con el que desea continuar participando en el béisbol invernal dominicano.

García Jr., quien recientemente pasó a formar parte de la organización de los Yankees, manifestó su intención de mantenerse disponible para los Gigantes, destacando la importancia que tiene para él representar a la franquicia y compartir con la fanaticada dominicana durante la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

El talentoso jugador resaltó que vestir el uniforme de los Gigantes del Cibao representa un orgullo y una experiencia que valora, por lo que su objetivo es seguir aportando al conjunto siempre que las condiciones lo permitan.

Su incorporación a los Yankees representa un nuevo capítulo en su carrera profesional, pero el infielder mantiene como una de sus prioridades continuar vinculado al béisbol dominicano, donde ha desarrollado una relación especial con la afición.

La presencia de García Jr. fortalecería las aspiraciones de los Gigantes del Cibao, que buscan mantenerse como protagonistas del campeonato invernal y contar con jugadores de calibre de Grandes Ligas en su plantilla.

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