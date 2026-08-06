EU: ICE deporta dominicano pese a orden judicial

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FILADELFIA.- Lo que parecía ser una entrevista rutinaria con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) terminó con la detención de Vicente Calderón.

Se trata de un ciudadano dominicano, residente del noreste de Filadelfia, que acudió el pasado cinco de junio con su esposa para continuar el proceso de ajuste de estatus migratorio.

Ambos esperaban completar un trámite regular para obtener la residencia permanente, según allegados. Sin embargo, durante la entrevista, un oficial de inmigración decidió ponerlo bajo custodia de ICE.

Flor de Oro Miranda, esposa del detenido, aseguró que nunca imaginaron que ese día terminaría con la separación de su familia. «Él era todo para mí», dijo Miranda, quien explicó que padece fibrosis pulmonar y actualmente se somete a evaluaciones para un posible trasplante de pulmón.

DEFENSA ASEGURA QUE EXISTÍA ORDEN JUDICIAL

Mientras permanecía detenido, los abogados de Calderón presentaron un recurso de habeas corpus ante un tribunal federal.

Un juez ordenó la celebración de una audiencia para determinar si podía quedar en libertad bajo fianza. Los representantes legales sostienen que la primera vista se realizó sin que fueran notificados y que, posteriormente, cuando el tribunal ordenó repetir el proceso y el caso seguía pendiente, Calderón ya había sido deportado a República Dominicana.

Aida Lucía Calderón, hermana del deportado, afirmó que la familia recibió la noticia de la deportación poco después de conocer la decisión judicial.

IMPACTO DE LA SEPARACIÓN

La familia asegura que la deportación ha tenido un fuerte impacto emocional y económico, especialmente por el estado de salud de la esposa de Calderón, quien afirma que dependía de él para su cuidado diario.

Esperan que las autoridades migratorias permitan su regreso para continuar el proceso legal y reunirse nuevamente con su esposa.

CRECE LA PREOCUPACIÓN

Enerolina Meléndez, asistente legal que participa en el caso, señaló que situaciones como esta generan temor entre personas que tienen procesos migratorios pendientes.

Según Meléndez, muchos inmigrantes sienten incertidumbre incluso al acudir a citas programadas con las autoridades migratorias, debido a que consideran que sus casos podrían terminar en detención.

Telemundo 62 conversó con Vicente Calderón mediante una videollamada desde República Dominicana. El inmigrante aseguró que mantiene la esperanza de regresar a Estados Unidos y reunirse con su esposa.

Se solicitó una reacción a las autoridades federales de inmigración sobre las denuncias planteadas por la familia.