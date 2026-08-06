NY: Premios Dominicanos USA reconoce a periodista Aracelis Carvajal

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NUEVA YORK.- La periodista dominicana Aracelis Carvajal fue reconocida con el galardón de Periodista del Año durante la 12.ª edición de los Premios Dominicanos USA, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional, su compromiso con un periodismo ético y su permanente labor informativa al servicio de la comunidad dominicana en Estados Unidos y la República Dominicana.

La distinción fue entregada en una ceremonia que reunió a representantes de diversos sectores de la comunidad, donde familiares, colegas y profesionales del ámbito de la comunicación resaltaron la credibilidad, el profesionalismo y la vocación de servicio que han caracterizado la carrera de Carvajal.

Al recibir el reconocimiento, la comunicadora expresó su agradecimiento a Dios, a su familia, a su equipo de trabajo y a la audiencia que la ha acompañado a lo largo de los años. Señaló que este premio representa un estímulo para continuar ejerciendo un periodismo responsable, objetivo y cercano a la gente.

Este reconocimiento se suma a una extensa lista de galardones obtenidos por Aracelis Carvajal en Estados Unidos, la República Dominicana y otros países, consolidando una trayectoria distinguida por la excelencia y el compromiso con la comunicación.

Con una carrera desarrollada en importantes medios de comunicación de la República Dominicana y Estados Unidos, Carvajal ha desempeñado una labor constante en la difusión de informaciones de interés público, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad dominicana en el exterior y su país de origen.