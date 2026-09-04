Piden en Haití «Plan Marshall» para enfrentar crisis educacional

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Puerto Príncipe, 4 sep.- La presidenta de la Asociación Profesional de Escuelas Privadas en Haití, Marguerite B. Clérié, solicitó hoy implementar una suerte de «Plan Marshall» ante el cierre de dos mil centros educacionales.

En alusión a aquella iniciativa de la postguerra y a la crisis nacional, la funcionaria llamó a reabrir esos planteles clausurados sobre todo en el oeste, que concentran a 200 mil estudiantes, ante la violencia de pandillas armadas, añadió la radioemisora Magik9.

Clérié economizó rodeos al describir la situación de las escuelas afectadas por la violencia, algunas de ellas obligadas a cerrar y otras cuyo personal desplazado por los ataques busca nuevas instalaciones para continuar sus actividades, agregó la fuente.

«Es una verdadera crisis para dichas escuelas -lamentó- que reclaman ayuda estatal, mientras esta tarda demasiado en llegar. Los maestros, privados de sus empleos, están desesperados, ya que la docencia es su principal fuente de ingresos». «Me faltan las palabras para describir el desmantelamiento de estas estructuras educativas que tardaron años en establecerse», manifestó. El llamado «Plan Marshall» solicitado al gobierno por Clérié, permitiría -explicó- que «la mayor cantidad posible de niños regresen a clases lo antes posible», en particular a través de «medidas fiscales que apoyen a las escuelas privadas», según Magik9.

Además opinó que con esa iniciativa, «el gobierno podría crear un sistema para reducir ciertas cargas fiscales para las escuelas, lo cual les permitiría matricular a más alumnos mediante la implementación de becas».

Según ella, por otro lado, las escuelas podrían beneficiarse de tasas preferenciales con préstamos bancarios y apoyo del ejecutivo, lo que permitiría a muchas instalaciones â€˜vandalizadasâ€Ö reconstruir su infraestructura y reanudar sus actividades con mayor rapidez.

Las alrededor de dos mil escuelas cerradas en el departamento Oeste y sus 200 mil estudiantes (unos 100 por escuela) sufren la falta de acceso a la educación.

«Es una catástrofe humanitaria» subrayó la dirigente haitiana, al cuestionar «el pobre nivel de urgencia que le otorga a esta crisis el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional».

La funcionaria cuestionó la deficitaria gestión de los ejecutivos de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, que «dejan de invertir lo suficiente en educación, pese al aumento del presupuesto asignado».

El Plan Marshall al que aludió Clérié, llamado así porque quien lo diseñó fue el secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall, fue concebido por ese país en 1948 para contribuir a la recuperación de Europa Occidental, destruida por la Segunda Guerra Mundial.

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