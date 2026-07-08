Pide poner en vigencia  Código Penal y luego sea reformado

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC) Luis Acosta, pidió que el Código Penal entre en vigencia el 3 de agosto y sea creada una comisión para tratar sobre la marcha los puntos que crean conflictos y rechazos.

Señaló que el país requiere de forma urgente la nueva legislación para hacer frente a la delincuencia y que «no es hora de entrar en polémicas interminables y sin salidas».

A su juicio, la conformación del Código debe estar por encima de caprichos personales, intelectuales o de grupos, y lo que se debe es trabajar por el bien del país.

DIFERENCIAS PUEDEN SER SOLUCIONADAS LUEGO

Dijo que la polémica actual sobre algunos artículos del código que son rechazados por estamentos sociales y profesionales se puede zanjar con la conformación de una comisión de jurisconsultos, que tenga como obligación estudiar las partes urticantes de la pieza.

«Pero la regulación de la ley no puede seguir siendo sometido a los vaivenes del capricho y de los egos. Es hora de olvidarse de ambiciones personales y de personalidades infladas y comenzar a trabajar por el ordenamiento jurídico nacional», opinó el dirigente político.

DEJAR ENCUENTROS PARA TERTULIAS DE CAFES

«Hay que dejar estos encuentros para tertulias de café y seguir trabajando con el código. Luego de que entre en vigencia, los juristas deben realizar sobre la marcha, y con el ordenamiento jurídico asentado, las recomendaciones que el caso amerite», manifestó.

El momento, a su juicio, es de fortalecer la seguridad jurídica, modernizar nuestra legislación y responder con autoridad y peso a las demandas de la sociedad dominicana.

an/am