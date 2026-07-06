Pide intervención por conflicto pagos electrónicos gasolineras

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SANTO DOMINGP.– La Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (Cadolec) solicitó la intervención urgente de los ministerios de Hacienda, encabezado por Magín Díaz, y de Industria, Comercio y Mipymes, dirigido por Eduardo Sanz Lovatón, ante el conflicto generado por el posible retiro de los verifones en estaciones de combustibles.

La medida fue anunciada por la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), como respuesta al incremento de las comisiones que cobran las plataformas de pago electrónico por transacciones con tarjetas digitales.

El presidente de Cadolec, Domingo Rojas Pereyra, advirtió que la decisión representaría un “grave retroceso” para la economía digital del país y sentaría un precedente negativo para el desarrollo de los negocios electrónicos en la República Dominicana.

Rojas Pereyra llamó a las autoridades a actuar como mediadores entre Anadegas y las empresas de pagos electrónicos, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que no afecte a los consumidores ni encarezca el servicio de combustibles.

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