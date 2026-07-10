Petroleras EEUU con ganancias récord por la guerra con Irán

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NUEVA YORK.- Las mayores compañías petroleras de Estados Unidos están a punto de registrar beneficios récord tras el fuerte aumento de los precios del crudo provocado por el conflicto armado con Irán, reporta Financial Times.

De acuerdo con las previsiones del mercado, ExxonMobil anunciaría un beneficio neto de unos 15.000 millones de dólares en el segundo trimestre, mientras que Chevron alcanzaría aproximadamente 9.700 millones. Ambas cifras superan en más de tres veces los resultados del trimestre anterior, impulsadas por el encarecimiento del crudo, el diésel y el combustible de aviación.

El conflicto con Irán provocó una de las mayores alteraciones del suministro mundial de petróleo de los últimos años. Tras el cierre del estrecho de Ormuz, el barril superó los 100 dólares, lo que permitió a las compañías estadounidenses elevar sus exportaciones de crudo y productos refinados a niveles sin precedentes.

Además de ExxonMobil y Chevron, otras empresas como Marathon, Valero, ConocoPhillips y Occidental Petroleum también se encaminan a resultados excepcionales. Marathon podría obtener sus mayores beneficios desde 2022.

CHOQUE POLITICO

Los resultados abren un nuevo frente político. Donald Trump ya responsabilizó públicamente a las petroleras del alza en las gasolineras y las acusó de especular con el mercado en un momento delicado para la economía estadounidense.

En junio, Trump ordenó al Departamento de Justicia investigar a las compañías energéticas ante la sospecha de prácticas de incremento injustificado de precios. La medida llega a meses de las elecciones legislativas de medio término, con el coste del combustible como tema clave para los votantes.

IMPACTO EN EL BOLSILLO

Según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA) citados por FT, el precio medio de la gasolina en EE.UU. aumentó cerca del 25% interanual, hasta 3,8 dólares por galón. El diésel se encareció 30%, alcanzando 4,8 dólares por galón.

Con consumidores golpeados por el alza y petroleras registrando ganancias sin precedentes, el equilibrio entre intereses económicos y coste político se perfila como uno de los principales desafíos para Trump en los próximos meses.