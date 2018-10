Periodista Erick Gutiérrez se disculpa con familiares de César Medina

NUEVA YORK.- El periodista Erick Gutiérrez pidió disculpas públicas a los familiares del fenecido comunicador César Medina y a la clase periodística dominicana por haber utilizado algunos epítetos inadecuados tras la muerte del también diplomático.

“He decidido presentar disculpas públicas por los calificativos que utilicé hace unos días contra el fenecido colega César Medina, debido a que mi propio razonamiento, mis familiares cercanos y algunos amigos me hicieron comprender que cometí un error al referirme en esos términos contra un ser humano ya fallecido, aunque hayamos tenido ciertas diferencias personales antes de su deceso”, explicó.

Dijo que “independientemente del conflicto generado entre ambos, yo lo perdono, y sé que Dios lo ha acogido en su Santo Seno”.

“Agradezco que me hicieran recordar y comprender que las enseñanzas ofrecidas por nuestros padres, no nos permite utilizar términos semejantes contra ningún ser humano, máxime contra una persona que acaba de fallecer; reconozco que me excedí en mis pronunciaciones, como también reconozco el valor humano y profesional de el señor César Medina, no solo para sus familiares y personas cercanas, sino para una gran parte de la sociedad dominicana”, concluyó el conductor de los programas televisivos “Sin miedo en la lengua y El poder del pueblo”

Gutiérrez, en la actualidad es el director general de Grupo de Medios Global, que agrupa varios medios escritos, estación de radio y canal de televisión en Nueva York.