Peralta: “llevo más de 200 días preso, no me dejan hablar, nadie me oye”

José Ramón Peralta durante una audiencia.

SANTO DOMINGO.- El exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, se quejó de que lleva más de 200 días preso y no lo dejan expresarse “yo no sé qué es esto, yo estoy en búsqueda de la justicia, de la verdad y no encuentro como expresarla”.

El exfuncionario de los gobiernos de Danilo Medina lo hizo durante la audiencia en la que Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible el recurso de apelación que interpuso para que se declare nula la decisión del Segundo Juzgado de la Instrucción que le ratificó de forma administrativa la prisión preventiva.

“Entonces yo pregunto ¿Dónde voy a ir? Siempre algo surge o alguien viola o no se puede. ¿Dónde voy a ir, qué voy a hacer? ¿Cuántos meses más voy a estar apartado de mi familia, de mis seres queridos, de mi trabajo? Yo no he podido presentar cosas que son irrefutables, que no me las dejan sacar, no me las dejan enseñar”, manifestó el exministro.

Los jueces Doris Pujols, presidenta; Rafael Báez e Indhira Montás decidieron esta medida porque entendieron que el proceso se violó debido a que no se comunicó a las partes acerca del conocimiento de la medida de coerción.

an/am