PCT ve muerte joven por agente evidencia falla de reformas

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Santo Domingo, 7 jul (Prensa Latina) El Partido Comunista del Trabajo (PCT) afirmó hoy que la muerte del joven dominicano Darlyn Mercado por un policía evidencia el fracaso de las reformas de ese organismo y la persistencia de un modelo heredado del trujillismo.

«La Policía Nacional es una institución cuya arquitectura de factura trujillista se ha reeditado de reforma en reforma con el apoyo de todos los gobiernos», expresó Aquiles Castro, secretario general del PCT.

La organización sostuvo esa posición en un artículo publicado en el periódico «Lucha», firmado por su secretario general, quien aseguró que el hecho no constituye un caso aislado, sino una muestra de las deficiencias estructurales de la Policía Nacional, las cuales, a su juicio, no podrán resolverse con las transformaciones impulsadas por los distintos gobiernos.

Castro afirmó que la salida de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la década de 1960 no significó una ruptura que permitiera consolidar un Estado democrático de derecho.

Acusó a la oligarquía y a los partidos tradicionales de mantener un sistema político antidemocrático que conserva la ideología trujillista en el funcionamiento del Estado.

El dirigente sostuvo que, mientras en un sistema democrático el policía es concebido como un civil armado al servicio del orden público, en la República Dominicana el diseño institucional y la cultura interna responden a una lógica militar de represión, que atribuyó a la herencia de las dictaduras de Trujillo (1930-1961) y de Joaquín Balaguer (1966-1978).

Para el PCT, la indignación generada por la muerte de Mercado debe llevar a la ciudadanía a relacionar ese hecho con la naturaleza del régimen político vigente.

«El problema no es solo de la Policía, es de todo el Estado y del sistema de partidos tradicionales que lo sustenta.

rgh/mpv