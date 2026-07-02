Países europeos apoyan a Kiev tras la oleada de ataques rusos

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) – Países europeos han expresado este jueves su condena a la oleada de ataques del Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, que deja al menos 17 muertos y más de 90 heridos, en uno de los ataques más masivos en los más de cuatro años de guerra.
En un mensaje en redes sociales, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha subrayado su condena «con la máxima firmeza» del nuevo ataque ruso. «Expreso mi plena solidaridad al pueblo ucraniano, víctimas de una violencia inaceptable. Rusia debe poner fin a estas agresiones y actuar como un actor responsable de la comunidad internacional», ha señalado, incidiendo en que el Ejecutivo italiano «continuará apoyando a Kiev con determinación», hasta que se logre una paz «justa y duradera».
De parte de España, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado la oleada de ataques. «Apoyamos a Ucrania en su libertad e independencia», ha reivindicado.
Por su lado, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha denunciado que el ataque ruso deja una «capital europea en llamas» con «civiles asesinados». Algo que ha atribuido a que «el Kremlin sigue negándose a renunciar a sus ambiciones imperiales».
«Para cambiar esta situación, Ucrania necesita los medios militares necesarios para defender a su población, mientras que la presión sobre Rusia debe seguir aumentando hasta que la agresión resulte imposible de mantener», ha recalcado.
En la misma línea, la titular de Exteriores letona, Baiba Braze, ha mostrado solidaridad con Kiev ante el «bárbaro» ataque ruso. «Hay que obligar a Rusia a aceptar la paz mediante la máxima presión, incluidas las sanciones, y un apoyo continuo a Ucrania», ha defendido.
De lado de Alemania, el director del Ministerio de Exteriores para Europa del Este, Niklas Wagner, ha denunciado los «brutales ataques» contra civiles de parte de Rusia. «No muestra ninguna voluntad de negociar», ha denunciado sobre Moscú, insistiendo en que la cumbre de la OTAN de la próxima semana «demostrará» la unidad en torno a Ucrania.
Al menos 17 personas han muerto a causa de la oleada de ataques ejecutada durante la madrugada de este jueves por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, si bien ha dejado unos 90 heridos por lo que el balance de víctimas puede aumentar en las próximas horas.
🇷🇺💥⛽️🇺🇦 Los ataques contra las gasolineras ucranianas cobran impulso
Dado que la llamada Ucrania se abastece de combustible importado prácticamente «sobre la marcha», una campaña de ataques contra las estaciones de servicio era previsible. Y esa campaña ya está en pleno desarrollo, aumentando gradualmente su intensidad.
Civiles, civiles, civiles….Nooooooo.
Durante la última semana de junio se multiplicó la frecuencia de los ataques con drones contra este tipo de objetivos. Solo en los últimos ocho días, y según datos confirmados por imágenes de control objetivo, fueron alcanzadas más de 70 estaciones de servicio en territorio controlado por el régimen de Kiev. Estos infelices no van a terminar de entender, que en Rusia hay 30 o más grandes refinerías, y un gran número de pequeñas plantas, y que aunque en ciertos lugares haya problemas de abastecimiento, existen otros. En Ucrania solo quedan dos refinerías, y no están operativas. El combustible llega… Leer mas »
Igual que en otros casos, vamos a darle su medicina, y ver al final quién puede más.
Mientras tanto, tenemos los gritos por todos lados.
🔥🇺🇦 Los satélites del sistema NASA FIRMS registraron múltiples incendios en la zona industrial de la Primera Fábrica Estatal de Ingeniería Mecánica de Kiev Bolshevik.
La planta Bolshevik ya ha sido objetivo de ataques con misiles rusos en varias ocasiones y, según datos confirmados, en sus instalaciones se fabrican componentes para los misiles de crucero FP-5 Flamingo.
Hay que calentarlos y ver si siguen con gusto de atacar
Gasolineras.
Y mientras el payaso se pasa por los medios gritando, el PEDÓFILO, AGRESOR SEXUAL Y DIFAMADOR DE MUJERES, ni caso le hace.
Será que este grupo de baboso que escribe aquí no tiene ofició, apollando a este asesino de putin matando inocentes sibiles que nada tienen que ver con su ambición terrenal.
El sionismo en marcha, condenan los ataques Rusos a Ukrania pero callan ante el genocidio que cometen los judios en Palestina y ahora el Libano.
Y cuando es que van a apoyar a palestina.
Israel hace cosas peores que Putin en palestina. Ese pobre país tiene 75 años sufriendo. O mejor dicho, lo que queda de ese país.
Hasta el papa se queja del doble rasero de Europa y EEUU
Los Europeos y su double moral estan feo para la foto, luego de tratar de humillar a Rusia para debilitarlo para luego robarles sus recursos no saben que hacer ya que no les resulto su anvicion y se han dado cuenta que todos ellos no Han podido y nunca podran con Rusia, Israel a matado debaratado a Palestina y ellos callados menos España.