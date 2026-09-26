Padres de San Diego festejan resultado histórico en la MLB

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Washington, 26 sep.- Los Padres de San Diego festejan su clasificación por tercer año consecutivo a la postemporada de las Grandes Ligas del béisbol estadounidense, tras derrotar a los Dodgers por 4-2.

Los dominicanos Fernando Tatis Jr. y Ethan Salas fueron protagonistas del éxito 89 con 70 derrotas de los frailes en la temporada con sendos jits en el séptimo inning, con los cuales impulsaron tres carreras.

El periodo de fortuna de tres campañas en playoffs aparece como un resultado histórico para la organización de los Padres, que han logrado clasificarse por quinta vez en los últimos siete años.

Los Dodgers amenzaron en el noveno capítulo con doblete remolcador de Shohei Ohtani, pero el cerrador Mason Miller controló la situación para anotarse su salvamento 38 de la temporada y preservar el triunfo de Yuki Matsui (1-1).

Pese a propinar 11 ponches y caminar seis innings sin jits, Tyler Glasnow (5-2) sufrió la derrota por los Dodgers, que tienen en sus manos ya el pase directo como líderes de la división oeste de la liga nacional, con saldo de actual de 97-62.

En el llamado viejo circuito, los Cerveceros de Milwaukee aseguraron la ventaja de local durante toda la postemporada, con marca inalcanzable para los demás lideres divisionales de 100-59.

A falta de pocos juegos para concluir la temporada de la Gran Carpa, queda por definir un cupo en la liga americana, asignado al líder de la división oeste que mantiene un abrazo entre Houston y Texas con saldo de 79-80.

En la Nacional Arizona (85-74) y Filadelfia (87-72) pugnan por el único boleto disponible para los playoffs.

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