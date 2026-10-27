P. RICO: Denuncian terror en la comunidad dominicana por ICE

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SAN JUAN.- El comunicador y líder de la comunidad dominicana en Puerto Rico, Luis Aguasvivas, denunció el impacto de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en esa comunidad, incluyendo el caso de una menor de 11 años a quien, según relató, le solicitaron identificación durante una intervención.

En declaraciones al programa Normando en la Mañana, Aguasvivas describió el ambiente actual en la comunidad y anunció una posible caravana de protesta.

«Yo no creo que hay preocupación. Yo creo que hay desesperación, y hay terror en nuestras comunidades», sostuvo.

Relató el caso de una niña de 11 años a quien, según dijo, agentes le pidieron identificación frente a su familia y vecinos que afirmaban que la menor había nacido en Puerto Rico.

IMPACTO ECONÓMICO EN BARRIO OBRERO

Sobre el impacto económico, describió un cambio drástico en el sector Barrio Obrero, de Santurce, donde reside la mayor cantidad de dominicanos en Puerto Rico.

«Antes, en Barrio Obrero, tú pasabas por ahí y estaba lleno de obreros… Hoy en día, la Plaza Barceló está prácticamente desolada. Se han paralizado construcciones», indicó.

Subrayó que muchas de las personas afectadas se dedican al cuidado de adultos mayores y a la construcción.

«No estamos hablando de delincuentes ni de personas que han faltado a la ley», afirmó.

VÍNCULO CON LA LEY 97 DE 2013

El líder comunitario vinculó la situación actual con la Ley 97 de 2013, que permitió a inmigrantes sin estatus legal obtener licencia de conducir en Puerto Rico.

«Son personas que confiaron en que un gobierno como el de García Padilla, en el 2013, le dio la oportunidad de trabajar, de abrir cuentas de banco… No se pensó que años después vendría un presidente que utilizaría eso mismo… para someternos en un régimen de terror», sostuvo, al establecer una comparación con la persecución nazi contra la población judía durante la Segunda Guerra Mundial.

MERMA EN LAS REMESAS

El entrevistado también mencionó un impacto económico transnacional.

«Ha habido una merma en la remesa, porque todos esos dominicanos que han deportado ya no pueden enviar remesa a la República Dominicana para sostener su familia», indicó, sin precisar cifras específicas sobre esa reducción.

PRÓXIMAS ACCIONES

Aguasvivas hizo un llamado a su comunidad sobre el manejo de documentos de identidad, agradeció el trabajo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y de organizaciones feministas, y anunció un nuevo proyecto.

«Estamos creando un podcast que nos mantenga comunicados a la comunidad internamente, se llama 360 Likes», indicó.

Adelantó además su aspiración de organizar «la caravana de vehículos más grande que se ha hecho en la historia de nuestra comunidad», al recordar que la Parada Dominicana surgió originalmente como respuesta a operativos de mano dura contra indocumentados durante la administración de Ricardo Rosselló.

Cerró agradeciendo a los puertorriqueños que intervienen al presenciar operativos.