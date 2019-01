OPINION: Miguel Vargas, PRD en Nueva York y los dominicanos en el exterior

Por Efraín Velázquez

Los días navideños siempre lo tomamos para compartir con la familia, y pedirle al Creador no sólo por nosotros, sino por los demás y principalmente para que nuestro País, y nuestra comunidad dominicana en ultramar siga cada día transitando por senderos de paz y prosperidad.

Estamos conscientes de las necesidades y requerimientos de nuestra comunidad dominicana residente en ultramar, pues cada demarcación geográfica tiene sus características endógenas. Como por ejemplo, los que viven en algunas partes de Europa, y los que residimos en los Estados Unidos de Norteamérica tenemos necesidades diferentes. El tema del aprendizaje y manejo diestro del idioma inglés sigue siendo un tema desafiante y de preocupación, pues ahí comienza una dificultad para la inserción en los espacios de producción e integración en las escuelas y universidades, en la participación ciudadana, el fortalecimiento del poder político, en el empleo, crecimiento económico, y por supuesto esto tiene un impacto negativo en la mejoría de la calidad de vida de los nuestros, razón por la cual tenemos que trabajar muy fuerte ese tema, entre otros.

Con relación a los planes para este 2019 dentro de Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el Estado de New York, nosotros siempre estamos activos, abriendo puertas y buscando el fortalecimiento de la organización. Si se observa somos la única organización política que en los últimos dos años ha mantenido un crecimiento constante producto del trabajo tesonero de cada uno de nosotros haciendo contacto con miembros de la Sociedad Civil, con dirigentes políticos de otros Partidos, con compañeros que se habían marchado y que han regresado a su casa, y esto se agudiza de manera exponencial en el 2019 pues estamos conscientes que el PRD jugará un papel preponderante y decisivo en el proceso electoral del 2020. Claro a estos esfuerzos hay que sumarle el trabajo de adecuación electoral, un accionar que nos permitirá un crecimiento importantísimo pues desde esos puntos geográficos y nueva nomenclatura orgánica, lograremos la integración de nuevos dirigentes, y estos a su vez generaran como efecto dómino la captación de nuevos votantes.

No existe duda que la designación del Ing. Miguel Vargas Maldonado presidente del partido al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, (MIREX) ha impactado de manera positiva al PRD, como todo en la vida las cosas bien o mal hechas siempre tendrán repercusiones negativas o positivas de acuerdo a su accionar, y el caso especifico del Ing. Miguel Vargas como Canciller de la República, no podemos negar que ha sido una labor encomiable en beneficio del País, y de los ciudadanos, por ende esto beneficia a nuestro Partido, pues él, es el Presidente y líder de la organización, y si analizamos sus logros en tan poco tiempo esto nos dice que definitivamente el Ing. Miguel Vargas, está demostrando una enorme capacidad como gerente público y privado, lo que realmente lo coloca en puntajes importantes para que los ciudadanos lo vean como un líder con la visión y la capacidad para dirigir los destinos del País, pero hay que esperar a ver lo que dice el tiempo y las circunstancias, pues la política no es sedentaria, y nosotros apoyaremos la decisión que él, y los organismos tomen.

Se debe mencionar algunos de los logros del Canciller Miguel Vargas: La integración de la República Dominicana en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el grupo no permanente, la apertura de las relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China, la Firma de un gran pacto con los Emiratos Árabes, la supresión de visados con países con los cuales la Nación ha mantenido excelentes relaciones diplomáticas, la implementación de sistemas y procesos de fiscalización y transparencia al frente de su ministerio, en fin son muchos sus logros, y todo esto realmente tendrá un impacto positivo para nuestra organización.

La política no es sedentaria como le dije anteriormente, y recuerde que todo soldado quiere un día ser el Ministro de Defensa, o por lo menos general, y ya el Ing. Miguel Vargas, es un general probado, ahora el pueblo lo necesita en la primera magistratura de la Nación, para que desde allí pueda seguir ejecutando grandes planes de trabajo que beneficien a su País, y su pueblo como lo ha hecho en todas las instancias del Estado que ha sido su gerente, pero esa decisión será propia de el, y de los máximos organismos de nuestro Partido, pues los dirigentes tenemos que ser disciplinados y seguir las líneas trazadas por las instancias superiores, así es que esperemos a ver que el decide en lo adelante.

Los pactos siempre y cuando tengan objetivos País, más que beneficio de una organización política perset siempre serán halagadores y productivos. Recuerde usted el Pacto de la Moncloa en España que genero grandes beneficios para esa Nación y para el propio sistema de Partidos políticos, lo mismo el pacto de Punto Fijo en Venezuela, el pacto de Bogotá, el de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, y el Pacto PRD – PLD, no es una excepción. Claro ha sido positivo no solo para nuestra organización sino para el País, para el pueblo dominicano, para el PLD, y para el sistema de Partidos políticos, pues a partir de allí se iniciaron proyectos importantes que han culminado con la promulgación de marcos jurídicos, como la Ley 138-18, de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, que da inicio a una época de mejorías tanto en los niveles de competencia como en la misma participación pluralizada, e integral de los ciudadanos y por supuesto también debe generar más eficiencia y transparencia en los procesos electorales. Además la ejecución de cientos de proyectos de impacto social, que han beneficiado a miles de familias, y porque no mencionar el clima de paz democrático que vive el País, y el pueblo dominicano, una herramienta importantísima para impulsar el desarrollo y la prosperidad colectiva de la Nación.

Los que estamos envueltos en la arena política no descartamos nada, pero aun en este momento siendo uno de los mejores perfiles políticos que existen en ultramar, para ser candidato a una posición electiva, no hemos decidido sobre ese particular, de lo que si estamos bien claro, y consciente, es que debemos fortalecer el Partido, pues una candidatura sustentada en una sombrilla fuerte también la aspiración será fuerte.

Si creo que la selección de candidaturas debe ser un proceso abierto y transparente, pero si selectivo para presentar los mejores perfiles en termino de capacidades profesionales, políticas y de manejo de temas de interés para el País, y para los ciudadanos. Esto garantiza que los electos hagan mejores gestiones, el fortalecimiento del sistema de Partidos políticos, la democracia, y el avance y desarrollo de los pueblos, precisamente hoy cuando vivimos dentro de un nuevo esquema de competencias, sustentado en conocimientos y manejo de información. Hoy más que nunca las organizaciones políticas están supeditadas a sufrir metamorfosis para irse ajustando a las demandas de los pueblos, y la República Dominicana no escapa a ese flagelo globalizado.

Nuestra nación, y la Comunidad dominicana en ultramar, están demandando con urgencia impostergable no solo de dirigentes sino de gerentes políticos bien formados, proactivos, capaces de diseñar propuestas que busquen soluciones reales a los problemas desafiantes que tenemos.

Con relación a la recién aprobada Ley 138-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, consideramos que es un paso importante para el País, para el sistema de Partidos políticos, la misma democracia, y reconociendo el gran impacto e importancia de ese marco jurídico, sometimos a través de mi Partido a la Junta Central Electoral algunas sugerencias tales como la inclusión mandatoria de los debates tanto a lo interno de los Partidos como a cargos electivos a todos los niveles, pues consideramos que esto podría generar más participación ciudadana, y selección de los mejores perfiles y propuestas, lo que a su vez podría tener un impacto positivo en la generación de resultados tangibles y favorables para el País y la Sociedad dominicana. También sometimos una propuesta que garantice la participación de la Junta Central Electoral como instancia vigilante de los procesos en las convenciones internas de los Partidos, pues esto viabiliza la existencia de un réferi que no sea parte interesada en los procesos, además de otras iniciativas sobre garantías jurídicas para los candidatos (as).

A todos los dominicanos y dominicanas de aquí, y de allá, le pido a Dios que nos ilumine, y que el 2019, sea el año de grandes conquistas, de muchos éxitos, pero primeramente que cada hogar este lleno de bendiciones y mucha salud. Que tomen espacio y tiempo para meditar, reflexionar frente a tantos retos y desafíos que tenemos por delante tanto desde el concepto individual como también de manera colectiva como Comunidad. Los invito pues a que sigamos unidos trabajando en la misma dirección, en la búsqueda de soluciones a tanta necesidades que como Comunidad tenemos, para con ello construir una diáspora cada vez mas fuerte y pujante como siempre hemos sido. Que la luz del creador ilumine a nuestro pueblo, a los gobernantes y gobernados, pues el bienestar de la Nación, dependerá siempre del accionar de todos en conjunto. Feliz 2019 para todos, que Dios los bendiga.