OPINION: Entérate NY

►Alto Manhattan se llamará ahora “Pequeña RD”: El congresista Adriano Espaillat sometió hace algún tiempo, junto al senador federal-NY Charles Schumer, una resolución en el Congreso de los EE.UU para que al Alto Manhattan se le llame de manera permanente “Quisqueya Heights”, no Washington Heights ni Hamilton Heights. ¡Quisqueya Heights!”, “así como existe el Barrio Chino, la Pequeña Italia, debería haber un vecindario que honre a la comunidad dominicana, una comunidad trabajadora, que hace grandes aportes en todos los renglones a esta nación y ejerce su poder del voto”. La semana pasada NYC aprobó oficialmente que al Alto Manhattan se le llamará la “Pequeña República Dominicana”. Espaillat lo dijo públicamente en julio pasado en la Gran Parada Dominicana de El Bronx, en presencia del cónsul Carlos Castillo, senadora Marisol Alcántara, asambleísta Carmen de la Rosa, concejal Ydanis Rodríguez, invitados internacionales, dirigentes políticos y comunitarios criollos, empresarios, profesionales y cientos de quisqueyanos que lo escuchaban en ese entonces. Pero resulta que un “grupito” de dominicanos plagió la idea y cambió “Quisqueya Heights por Pequeña RD”, y en vez desde la calle 135 hasta la 220 “los pensantes” pusieron desde la 145. El mismo proyecto de Adriano, que ahora quieren atribuírselo ellos, por solo cambiarle pequeñeces de formas. ¡Honor a quien Honor merece! Ver: https://elnuevodiario.com.do/dicen-propuesta-pequena-rd-es-plagio-resolucion-presento-espaillat-congreso-ee-uu/

►Dicen visita Hipólito NY fue un fracaso: Dirigentes del PLD-NY, de la corriente del ex presidente Leonel Fernández, afirmaron que el acto encabezado la semana pasada por Hipólito Mejía en el restaurant 809, ante unos 100 seguidores suyos, fue un fracaso o más bien pareció un entierro de gente pobre, porque para un ex presidente, accionando políticamente a diario, que busca la presidencia del país, no es para dejar vacía la mitad de un pequeño salón, según muestran reales imágenes de la prensa nacional. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=prwTeqrf268. Dicho salón es para 200 personas paradas y 110 sentadas. El Guapo de Gurabo ha dicho que le tendrán que partir el “pescuezo” porque él ganará; y nosotros les decimos a sus familiares, que vayan preparando los 9 días y guardándole luto, porque le van a partir el “pescuezo” (políticamente hablando) ya que está muy “mochila” (argot para denotar cuando se está detrás). Con un discurso desfasado, ofreciendo villas y castillos de cosas que pudo haberla hecho en su gobierno y no lo hizo, diiicen, ahora quiere venir embaucar la comunidad, ya su carnaval pasó, así lo afirmaron Flavio Holguín, Carlos Feliz, Iván Canals, Minorky Jiménez y Carlos García, entre otros. ¡Ah! Analistas criollos en El Bronx entienden que lo publicado por la prensa, durante la visita que Mejía le hiciera a los ministros evangélicos y al concejal Rubén Díaz de que quiere volver al poder y ha estado reclutando a un equipo para la próxima campaña, y el reverendo Díaz contestar “Eso le roba el corazón a cualquiera”. ¿Encargado de campaña en El Bronx? ¡Huumm!

►Un PRM paralelo en NY: Observadores políticos quisqueyanos en NY concluyeron que ante la desesperación del dirigente del PRM-NY, Margarito de León, por buscar espacio político después que perdiera en la convención pasada, junto a Luis Ducasse, continúa haciendo todo tipo de malabares. Este domingo, diiiicen, dio otro paso en falso al formar una plataforma política paralela a la seccional que se llamará “Lineamientos Alternativos Presidencial” (LAP), anunciando que se regirá como si fuera el mismo partido, y continuar desconociendo el triunfo de la plancha de Neftali Fuerte. Llamó por teléfono durante la reunión a Abinader y a Chú Váquez, ambos dirigieron mensajes de felicitaciones a los asistentes de 5 estados. Asimismo, hizo un vehemente llamado a Ducasse, ex presidente de la seccional y quien perdiera la convención pasada, para que se integre y dirijan los trabajos políticos del PRM en EE.UU. ¡Ah¡ De León atacó la corrupción, impunidad y el caso Odebrecht. Muchos de los presentes comentaron (Shiii) en tono bajo que en el gobierno del compañero Hipólito fue que comenzó la zafra. Anteriormente, Mejía había declarado en NY que el PRM no defenderá dirigentes “implicados en actos dolosos”. “Esa gente debe demostrar su inocencia en los tribunales y encarar las consecuencias si son declarados culpables”, expresó el exmandatario en clara alusión a los dirigentes Andrés Bautista y Chú, acusados de aceptar sobornos de Odebrecht. Sin embargo, los todólogos y sabiólogos indican que entra en contradicción cuando afirmó en la urbe “castigaré a los corruptos, aunque no perseguiré a ex presidentes”.

►Max Puig dicta conferencia en NY: El intelectual y presidente de la APD, Max Puig, dictó el pasado sábado la conferencia “La RD en el siglo XXl” enfocando no solamente el presente y futuro de la RD, sino la república que queremos que venga, saber de dónde venimos, porque el pueblo que no sabe de dónde viene y hacia dónde va, entonces en esa RD de hoy, nosotros contactamos que el país es el que ha tenido más elevado crecimiento económico promedio de toda América Latina durante los últimos 60 años, sin embargo, desde el punto de vista de los indicadores sociales, la RD tiene mucho retrasos con respecto a los demás países. RD tiene 60 años con un promedio de desempleo superior al 14% de la población económicamente activa, ese % no disminuye. El desempleo de los hombres es de 8% y las mujeres el 24%. Los jóvenes con menos de 29 años tienen un desempleo promedio de 28% y cada año entra a la edad laboral cerca de 100 mil jóvenes, entre otros enfoques. También hablaron Rosy García, secretaria general APD-NY y el historiador Luis Álvarez. A parte de decenas de militantes de la APD, asistieron comisiones de AlPaís, Frente Amplio, Fuerza por la Revolución, Fundación Minerva Mirabal, Marcha Verde, Mi RD Molinar, MPD, Movimiento Renovador Dominicanos en el Exterior, Opción Democrática, Partidos Humanista Dominicano, PRM y Socialista Patria para Todos; además, el ex candidato al senado estatal-NY Alí Pérez, entre otros. Cerca de un centenar de “camaradas” asistieron, quienes se convertirán en ente multiplicador de lo expuesto por Puig. ¡Ay! ¡ay! ¡ay!

►Quique Antún viene a NY: El próximo viernes, el presidente del PRSC, Quique Antún, sostendrá una “rueda de prensa-encuentro comunitario de interés general” en el restaurant 809, en el Alto Manhattan. Dará a conocer algo importante para los dominicanos que residen en ultramar, eso diiiicen. ¡Huumm!

►En Congreso RD está lo mejor para dominicanos exterior: Si existiera voluntad política por algún partido político dominicano de mejorar la situación de los criollos en ultramar, hace tiempo que hubiesen tomado el “Ante-Proyecto de ley para la integración, participación, inversión e incentivos para los dominicanos residentes en el exterior”, que depositara en la Cámara Baja en el 2009 el precandidato a diputado (2016) por la Circunscripción UNO Alberto Jiménez, ex presidente de la filial del PRSC-NY. Ver: //eldia.com.do/dirigente-prsc-lanza-aspiraciones-a-diputacion-por-ny/. Es un joven valioso, inteligente y visionario. El ante proyecto tiene como objetivo introducir elementos innovadores que contribuyan a integrar a los dominicanos en el exterior y definir el rol que deben desempeñar en lo referente al desarrollo y crecimiento de la RD. ►Reformar las leyes 168-67, que trata sobre vehículos; 146-01 sobre mudanzas y ajuares del hogar, 04-07 para aranceles de aduanas y de remesas, uso y distribución. Definir las funciones y atribuciones de los organismos de representación del Estado en el exterior (CONDEX, embajadas, consulados y el Instituto del Dominicano en el Exterior (Index). Asimismo, un acuerdo del estado dominicano con las líneas aéreas, dirigido a reducir los pasajes aéreos.

►La carta de 5 reformistas en NY: Cinco reformistas nos envían la siguiente carta, reservándose sus identidades: El “compatriota” Miguel Durán abandonó nuestra organización durante largo tiempo. De buenas a primeras regresa, hace un mes, expresando que después de analizar y evaluar la Ley de Partidos, cree que los derechos de los dirigentes y militantes del PRSC están ahora protegidos y garantizados. Pero regresó para utilizar la filial y apoyar a su gran amigo Eddy Cruceta, quien dice aspirar a la presidencia de la RD por la entidad en el 2020. Recordamos, indican los compatriotas en NY, que Cruceta fue expulsado del partido junto a otros dirigentes, entre ellos Alexandra Izquierdo, Miguel Bogaert, Joaquín Ricardo, etc. (los llamados disidentes). Hace pocos días Durán declaró a la prensa, entre otras cosas, “respaldo el ante proyecto Ley de Retorno e Incentivos a los dominicanos del exterior”, presentado por el llamado precandidato presidencial del PRSC, Eddy Cruceta. El es merecedor de alta credibilidad y que al inspirarse en un proyecto de tanta envergadura para el dominicano que ha tenido que abandonar su tierra, demuestra la diferencia abismal que existe con relación a otros precandidatos a lo externo del PRSC”. Cruceta “es un líder con una mentalidad abierta, progresista, joven y sin riñas en su conducta personal ni con la política social”. Los emisores de la carta precisan que “Durán, opinando a favor de Cruceta, venderá la idea de que el partido en NY está con el llamado aspirante presidencial, quien vivió largos años en la Gran Manzana. ¡Ah! Diiiicen que Cruceta es hombre de confianza de Izquierdo, alta funcionaria del gobierno del PLD y quien apoya la reelección de Danilo Medina. ¡Huumm!

►La Feria del libro NY: Asistieron unos mil dominicanos a su inauguración el pasado fin de semana en el Alto Manhattan. Había empresarios, políticos, funcionarios, periodistas, comunitarios y ciudadanos comunes. El ministro de Cultura, Eduardo Selman, al dirigirse al público proclamó “saludos compañeros”, por qué no dijo “saludos dominicanos, “compatriotas” o “camaradas”, alegaron en seguidas unos reformistas presentes y otros pertenecientes a partidos de izquierdas. Diiiicen que ordenó poner en las mesas que estaban en la entrada principal, para que fueran vistas obligatoriamente por los que entraban al plantel, los libros de Rubén Bichara y Euclides Gutiérrez Feliz. Tratando de politizar el evento, discutieron varios criollos. ¡Ah! el dirigente peledeista Ng Cortiñas dijo, mientras dictaba una conferencia el domingo en el salón 128 y hablaba de los beneficios que hay sobre los envíos de las remesas que envían los dominicanos desde el exterior, que estamos en el tercer lugar en cuanto al desarrollo de la RD, porque en cada envío la economía se motoriza al comprarse medicina, comida, cosas para el hogar, entre otras cosas, pero en ese instante entró un criollo y a todo pulmón vociferó, ante una 100 personas presentes, “Cortiñas usted no tiene calidad moral para venir aquí a decir esto y lo otro, ni a dictar conferencia, usted es un corrupto, ladrón, etc. etc. siendo enfrentado por algunos de los presentes y teniendo que abandonar dicho salón el acusador.

►Un valor dominicano en NY: Willian Jiménez es un periodista dominicano radicado en NY desde hace décadas. Es considerado un decano entre los periodistas criollos establecidos en la urbe y ha laborado en varios medios anglosajones y de la RD, entre ellos Listin Diario y El Caribe. Su experiencia, en muchos casos, es transmitida a colegas para un mejor servicio a la comunidad.

Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Jiménez, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: El viaje más largo del mundo sin escala en un avión se efectuó la semana pasada desde Singapore hasta el aeropuerto Newark-Nueva Jersey. Recorrió 16.700 kilómetros en 18 horas y 45 minutos, con 161 pasajeros a bordo. El vuelo más largo era de la aerolínea catarí Qatar Airways, que conecta Doha con la ciudad neozelandesa de Auckland con 14.200 kilómetros, recorriéndolo en 17 horas y 15 minutos. En principio, Singapore Airlines cubrirá la ruta Singapur-NY durante 3 días por semana y próximamente será diario. Los precios actuales, de ida solo, oscilan entre 1.800 y 3.700 euros.

►Servicio comunitario: Para hacerle un préstamo al gobierno federal de EE.UU visite https://es.govloans.gov/. Evite acudir a sitios comerciales que le podrían cobrar para entregarle información o por darles acceso a los formularios para solicitar un préstamo del Gobierno.

►Dólar, Euro y Combustibles en RD: Hasta este domingo: ►Compra del dólar 49.47 y Venta $49.90 ►Compra Euro $56.37 y Venta $60.14 ►Galón de Gasolina Premiun $240.60 y Regular $230.20 ►Gasoil Premium $205.90 y Regular $193.80 ►Kerosene $181.60 ►Gas Licuado de Petróleo $127.60 ► Gas Natural Vehicular $28.97

►Nuestro idioma: Coima = Cantidad con que se soborna a una persona. Reticente = Que demuestra desconfianza.

►Cita histórica: Las leyes son siempre útiles para las personas que tienen bienes, y dañinas para los desposeídos. (Jean-Jacques Rousseau, filósofo, escritor y compositor de Ginebra)

