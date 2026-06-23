Los restos de Alex Bueno serán expuestos en tres ciudades RD

Santo Domingo. -La familia y el equipo del destacado merenguero dominicano Alex Bueno dieron a conocer el programa de las honras fúnebres del artista, fallecido el pasado 18 de junio en la ciudad de Nueva York, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de un tumor cerebral que evolucionó a cáncer.

Como parte de los actos oficiales, el cuerpo será expuesto el próximo 29 de junio en el Teatro Nacional Eduardo Brito, desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.

Al día siguiente, el 30 de junio, se realizará un homenaje póstumo en su natal San José de las Matas (Sajoma), a partir de las 10:30 de la mañana en la emblemática entrada del municipio

Posteriormente, los actos continuarán con un velatorio en el Patio Cultural de la localidad y una misa de cuerpo presente programada para las 4:00 de la tarde.

Finalmente, Alex Bueno recibirá cristiana sepultura en el Cementerio Fuente de Luz Parque Memorial, en Santiago de los Caballeros.

HUELLA IMBORRABLE

Conocido popularmente como “El Mayimbito” y “El Ruiseñor de la Sierra”, Alex Bueno dejó una huella imborrable en la música dominicana gracias a una trayectoria de varias décadas y a éxitos que marcaron generaciones, entre ellos “Colegiala”, “Jardín Prohibido”, “Que Vuelva” y “Ese Hombre Soy Yo”.

Su partida ha generado una profunda conmoción en el ámbito artístico y entre miles de seguidores dentro y fuera del país, quienes reconocen su legado como uno de los intérpretes más influyentes y queridos de la música dominicana.