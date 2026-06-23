Los restos de Alex Bueno serán expuestos en tres ciudades RD

Santo Domingo. -La familia y el equipo del destacado merenguero dominicano Alex Bueno dieron a conocer el programa de las honras fúnebres del artista, fallecido el pasado 18 de junio en la ciudad de Nueva York, tras enfrentar complicaciones de salud derivadas de un tumor cerebral que evolucionó a cáncer.
Como parte de los actos oficiales, el cuerpo será expuesto el próximo 29 de junio en el Teatro Nacional Eduardo Brito, desde las 9:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía.
Al día siguiente, el 30 de junio, se realizará un homenaje póstumo en su natal San José de las Matas (Sajoma), a partir de las 10:30 de la mañana en la emblemática entrada del municipio
Posteriormente, los actos continuarán con un velatorio en el Patio Cultural de la localidad y una misa de cuerpo presente programada para las 4:00 de la tarde.
Finalmente, Alex Bueno recibirá cristiana sepultura en el Cementerio Fuente de Luz Parque Memorial, en Santiago de los Caballeros.
HUELLA IMBORRABLE
Conocido popularmente como “El Mayimbito” y “El Ruiseñor de la Sierra”, Alex Bueno dejó una huella imborrable en la música dominicana gracias a una trayectoria de varias décadas y a éxitos que marcaron generaciones, entre ellos “Colegiala”, “Jardín Prohibido”, “Que Vuelva” y “Ese Hombre Soy Yo”.
Su partida ha generado una profunda conmoción en el ámbito artístico y entre miles de seguidores dentro y fuera del país, quienes reconocen su legado como uno de los intérpretes más influyentes y queridos de la música dominicana.
LA INFORMACION ESTA MAL, EL SERA VELADO MANANA 24 EN NEW YORK, IGLESIA SANTA ELIZABETH EN WASHINGTON HEIGHTS Y EL JUEVES 25 SERA VELADO EN EL TEATRO NACIONAL, EL 26 SERA ENTERRADO EN SU NATAL SAJOMA.
Que descanses en paz alex bueno, vamos todos los fanáticos de alex bueno a voicotear toda actividades que se anuncie con Sergio Vargas y declararlo como personas no gratas en todos los pueblos de república Dominicana y en todo lugares que se anuncie una presentación de este artista,
A las personas que sólo saben hablar cosas negatives sobre este verdadero artista les diré que limpien su corazon basura que tienen, Alex fué un ser bondadozo con defectos y virtudes como todo ser humano muchas veces engañado por persona de su entorno y estafado por su Antiguo disquero , imaginense personas como ramon Orlando y fernandito pregonando cosas negativas del fallecido cunando ellos tienen sus propios pecados del pasado. VIVA ALEX BUEN
Paz a sus restos conformidad con su familia.
Aclaración.
El parque cementerio Fuente de Luz Memorial Services ,está en SAJOMA ,no en Santiago.
Alex ,será sepultado en San José de las Matas (SAJOMA)
show mediatico.
LOAS A UN TEKATO QUE LO UNICO QUE HIZO FUE DROGARSE. UNA MUJER O UN HOMBRE QUE SIEMBRA COMIDA, CONSTRUYE CASAS Y DA DE COMER A GENTE HAMBREINTA NI LAS MANCIONAN. PERO ESTE DROGO ASQUEROSO LE DAN LA PUBLICIDAD QUE NO MERECE POR CANTAR CANCIONES DE OTROS.
ESTE MUNDO ESTA JODIDO POR LOS MEDIOS MEDIOCRES.
ESA FOTO ES CGI.
Rosa…..materia fecal para ti. Invierte en 10 dolares de soga en el Home Depot mas cercano, buscate un arbor con un rama fuerte y ajorcate, loca histerica. Buena ramera.