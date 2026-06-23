ONU vuelve acusar a Israel de «genocidio y crímenes atroces»

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JERUSALEN 23 Jun.- La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados ha vuelto a acusar al Gobierno israelí de «cometer un genocidio» y «crímenes atroces» contra niños palestinos, que habrían sido objeto de las acciones del Ejército israelí «de forma deliberada».

En un nuevo informe publicado este martes, la comisión ha indicado que Israel sigue cometiendo «crímenes contra la humanidad» contra la población palestina en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y ha constatado la magnitud y la naturaleza «sistemática» de las operaciones militares israelíes, que «continúan provocando muertes, lesiones y traumas a un nivel sin precedentes».

Así, ha reiterado que el ataque deliberado contra estos niños es «uno de los elementos clave que demuestran la intención genocida de las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes de destruir a estos grupos palestinos total o parcialmente en Gaza».

PRUEBAS DEMUESTRAN NIÑOS HAN SIDO ATACADOS

«Las pruebas demuestran que los niños palestinos han sido atacados y asesinados deliberadamente por las fuerzas de seguridad israelíes», ha declarado Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión. «Incluso después del alto el fuego de octubre de 2025, los niños han seguido siendo asesinados y gravemente heridos, con un continuo desprecio por parte de Israel hacia el alto el fuego y la protección que el Derecho Internacional debe a los niños palestinos», ha lamentado.

En este sentido, ha apuntado que «las graves lesiones físicas y mentales, el trauma nuevo, la orfandad, la discapacidad, los desplazamientos repetidos, el hambre y el colapso de la educación y la atención médica, han borrado la infancia y seguirán afectando a los niños de Gaza a lo largo de sus vidas».

«Niños palestinos han sido arrestados y sometidos a torturas y otros malos tratos severos en prisiones y centros de detención israelíes, sin que se tenga información sobre su paradero», recoge el texto, que apunta a que las fuerzas de seguridad israelíes «también han utilizado la violencia sexual contra menores como parte de la humillación y opresión colectivas, arraigadas en un patrón prolongado, étnico, de género e intergeneracional de ocupación y hostilidades israelíes».

ATAQUES CONTRA CENTROS DE ATENCIÓN NEONATAL

Asimismo, la comisión ha denunciado ataques de Israel contra centros de atención neonatal y materna en la Franja de Gaza, que «perjudican directamente la superviviencia de los recién nacidos y el futuro reproductivo de los palestinos», lo que se ha traducido en un «aumento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas y vulnerabilidades permanentes entre los recién nacidos».

«Esto ha resultado en la destrucción de la vida neonatal palestina y la continuidad de la población. La hambruna impuesta por Israel mediante el bloqueo y el asedio ha causado además la muerte de niños palestinos y ha afectado gravemente la salud de muchos otros, privándolos de nutrición esencial y aumentando los riesgos de enfermedades en un contexto de baja vacunación, inseguridad alimentaria y servicios de salud destruidos», ha sostenido.

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