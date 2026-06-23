Temperatura supera 38 grados Celsius en la Rep. Dominicana

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SANTO DOMINGO.- El verano recién comenzó y la temperatura ya superó los 38 grados Celsius en República Dominicana, con sensación térmica de más de 40 grados, lo que avala las proyecciones de una estación extremadamente calurosa para el país.

De acuerdo con imágenes de Indomet citadas por Listín Diario, el termómetro marcó el 21 de este mes, en Sabaneta la temperatura llegó a 38.3°C, en Santiago Rodríguez 37.7°C, Jimaní 33.5°C

y en Dajabón a 36.4°C.

El mapa de calor muestra colores rojo y naranja intenso que cubren casi toda la geografía nacional. Las imágenes se publican cada 24 horas.

Sobre el territorio dominicano siguen influyendo las partículas del polvo del Sahara y las condiciones propias de la época.

RECOMENDACIONES DE SALUD

Expertos recomiendan mantenerse bien hidratados, permanecer en lugares frescos y evitar exposición prolongada al sol, principalmente entre 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde. También sugieren usar ropa ligera.

Los grupos más vulnerables a golpes de calor son mayores de 65 años, bebés, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias.

PRONOSTICO MARTES

Indomet prevé chubascos dispersos en puntos cercanos a la costa Caribeña, centro y nordeste por viento del este.

En la tarde podrían registrarse lluvias aisladas en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, San Juan y Elías Piña. En la noche se extenderían a áreas montañosas de Azua, San Juan y Elías Piña.

En el Gran Santo Domingo las temperaturas seguirán calurosas, con posibles chubascos en la tarde. La mínima estará entre 23°C y 25°C y la máxima entre 31°C y 33°C.

MIERCOLES

Una onda tropical se acercará al país y favorecerá chubascos dispersos desde la madrugada en el este/sureste, noreste y Gran Santo Domingo.

En la tarde y en la noche las lluvias seguirán escasas, aunque podrían ocurrir chubascos locales y ráfagas de viento en Cordillera Central y llanura Oriental, afectando Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santiago sur, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Valverde y Dajabón.