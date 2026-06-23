PLD: Pérdidas sistema eléctrico triplican capacidad de inversión

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SANTO DOMINGO.- Las pérdidas del sistema eléctrico dominicano triplican la capacidad de inversión del Estado para corregir el problema, denunció este martes el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Martín Matos, titular de la Secretaría de Energía y Minas de la organización opositora, afirmó en un informe técnico que el costo anual de la energía perdida es 6.6 veces mayor que todo lo que se invierte en reparar y modernizar el sistema.

«Al consolidar pérdidas físicas por robos o fallas técnicas con pérdidas comerciales por clientes que no pagan, el Índice de Recuperación de Ingresos (CRI) se situó en 59.0%», señala el informe publicado en Vanguardia del Pueblo, órgano escrito del PLD.

Agrega que «la ineficiencia total del sistema alcanza 41.0%, es decir, el dinero que se inyecta versus el que se recupera en caja».

COSTO POR CADA PUNTO DE PERDIDA

Según el análisis, cada punto porcentual de pérdida total representa US$31.18 millones al año en costo directo de adquisición de energía.

Indica que para las finanzas públicas, el impacto real ronda entre US$40 y US$42 millones anuales por cada punto de pérdida, debido a otros componentes del déficit de las distribuidoras.

PERDIDA ECONOMICA GLOBAL

La Secretaría sumó Pérdidas por Energía No Facturada, 38.8%, con pérdidas por Energía Dejada de Cobrar, 3.6%. Resultado: una pérdida económica global directa de US$1,278.3 millones al año en compras de energía no devueltas al sistema.

El informe concluye que las distribuidoras dominicanas enfrentan asfixia financiera. «El costo anual de la energía perdida, US$1,278.3 millones, es 6.6 veces mayor que la inversión estatal en reparación y modernización del sistema físico, US$192.4 millones», reitera.

“Mientras el flujo de capital público se queme en subsidiar el déficit operativo diario e indexaciones en lugar de destinarse con agresividad a la inversión estructural en redes de baja tensión y macromedición, el Estado dominicano seguirá absorbiendo un impacto fiscal devastador de hasta 42 millones de dólares por cada punto porcentual que las distribuidoras dejen de recuperar”, concluye el documento.