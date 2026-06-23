FP acusa Gobierno de manipular indicadores tasa homicidios RD

SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó al Gobierno de manipular las estadísticas de la tasa de homicidios en el país, con el propósito de reducir los indicadores de la misma.
Josefina Reynoso, secretaria de Seguridad Ciudadana de la organización opositora, dijo que la cifra de 6.98 homicidios por cada 100 mil habitantes anunciada por las autoridades no refleja la realidad completa de la violencia homicida en el país.
Sostuvo que las autoridades han aplicado ajustes metodológicos que reducen progresivamente la tasa reportada para acercarse a la meta gubernamental de 4.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.
“Lo que el Gobierno anunció no es la tasa real de homicidios del país. Es la tasa que resulta de aplicar varias reducciones a las variables estadísticas, todas orientadas a disminuir el resultado final”, afirmó.
EXCLUSION DE VICTIMAS EXTRANJERAS
Reynoso criticó en rueda de prensa la exclusión de víctimas extranjeras de los cálculos públicos. Indicó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de Estados Americanos (OEA) recomiendan contabilizar todas las víctimas ocurridas en República Dominicana, sin importar nacionalidad.
Asimismo, alertó sobre el crecimiento de homicidios clasificados como “Acción Legal”, muertes por agentes del Estado, los cuales representaron 16.4 % del total en 2025 y 37.1 % en la primera semana de junio de 2026.
“La Acción Legal no es evidencia de éxito policial; es uso de la fuerza letal por parte del Estado. Cada uno de esos casos debe ser investigado de manera independiente para determinar si estuvo justificado”, expresó.
CONFLICTOS SOCIALES Y CASOS SIN CLASIFICAR
Rechazó que gran parte de los homicidios sean atribuidos a “conflictos sociales”, una categoría que, según ella, «evidencia fallas en políticas de prevención y presencia institucional».
Advirtió que entre 11 % y 18 % de esos casos permanecen bajo investigación al momento de publicarse los reportes oficiales.
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Calificó de «preocupante» la paralización del Observatorio de Seguridad Ciudadana, creado en 2012 para verificar información criminal desde una perspectiva técnica e independiente.
“Un Gobierno que asegura haber reducido la criminalidad no tiene razones para mantener paralizado el Observatorio. Si existe confianza en las estadísticas oficiales, debe existir también apertura a la verificación independiente”, manifestó.
PROPUESTAS
Reynoso planteó reactivar el Observatorio, publicar datos cruzados con Ministerio Público y sistema de salud, divulgar la serie histórica completa de homicidios y adoptar estándares internacionales para el cálculo de tasas de violencia.
“El Gobierno tiene derecho a celebrar cada reducción real de la violencia. La ciudadanía tiene derecho a saber qué hay detrás de cada número. La transparencia no debe ser una opción; debe ser una obligación”, concluyó.
Leonel, como siempre HABLANDIO , co’mo Deimos aqui’ en El CIBAO… HABLANDO VACUENCIAS== de Otra MANERA HABLANDO disparates… lamentablemente El TIENES LA CREENCiA, con es E G O.. tan grande, que’ es El u’nico que PUEDES y saber gobernanr en Este GRAN PAIS y esta’ MUY EQUIVOCADO. Rafael Riveras- Riverita- Haina- serie 93
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Y también el PRM es el culpable de la
Guerra en Irán 🇮🇷
Tengo información oficial de que esta tarde Leonel Fernández estaría anunciando a su pareja oficial, el Sr. Temistocles Montas. Ese amor es muy viejo y todos lo conocíamos. Ojalá y puedan procrear niños. En buena hora, Sr. Fernández.
Eso inicio en los gobiernos de ustedes y en 20 años de gobierno, no pudieron erradicarlo. No tienen nada que ofrecer mas que palabras. Por mi, que se queden los que estan hasta que aparezca alguna opcion que parezca potable.
Y cual es el gobierno que a dicho la verdad sobre la tasa de homicidio, porque no dice hay que tirarse a la calle por el alto costo de los combustible, tanto prestamos ,tanta impunidad, miren el caso senasa y muchos más
LO QUE NO SE RECUPERARA SERA LA TASA DE NATALIDAD DE REPUBLICA DOMINICANA ES MENOS DE 1 POR PAREJA EN CAMBIO EN HAITI DONDE HAY MAS VIOLENCIA DECTODO TIPO LA TASA DE NATALIDAD SE QUINTUPLICA ¿,CUAL DE LAS DOS TASAS HA SIDO MANIPULADA?
¿CON QUE FIN?
Si hay uno que no puede hablar es LEONEL FERNÁNDEZ, porque en su gobierno desde que llegó en el 1996, fue que los delincuentes cogieron fuerza, el le quitó la autoridad a los militares y policías y por eso hoy nadie respeta a esos hombres y mujeres que tienen en sus hombros la seguridad nacional.