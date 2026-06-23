FP acusa Gobierno de manipular indicadores tasa homicidios RD

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SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) acusó al Gobierno de manipular las estadísticas de la tasa de homicidios en el país, con el propósito de reducir los indicadores de la misma.

Josefina Reynoso, secretaria de Seguridad Ciudadana de la organización opositora, dijo que la cifra de 6.98 homicidios por cada 100 mil habitantes anunciada por las autoridades no refleja la realidad completa de la violencia homicida en el país.

Sostuvo que las autoridades han aplicado ajustes metodológicos que reducen progresivamente la tasa reportada para acercarse a la meta gubernamental de 4.5 homicidios por cada 100 mil habitantes.

“Lo que el Gobierno anunció no es la tasa real de homicidios del país. Es la tasa que resulta de aplicar varias reducciones a las variables estadísticas, todas orientadas a disminuir el resultado final”, afirmó.

EXCLUSION DE VICTIMAS EXTRANJERAS

Reynoso criticó en rueda de prensa la exclusión de víctimas extranjeras de los cálculos públicos. Indicó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización de Estados Americanos (OEA) recomiendan contabilizar todas las víctimas ocurridas en República Dominicana, sin importar nacionalidad.

Asimismo, alertó sobre el crecimiento de homicidios clasificados como “Acción Legal”, muertes por agentes del Estado, los cuales representaron 16.4 % del total en 2025 y 37.1 % en la primera semana de junio de 2026.

“La Acción Legal no es evidencia de éxito policial; es uso de la fuerza letal por parte del Estado. Cada uno de esos casos debe ser investigado de manera independiente para determinar si estuvo justificado”, expresó.

CONFLICTOS SOCIALES Y CASOS SIN CLASIFICAR

Rechazó que gran parte de los homicidios sean atribuidos a “conflictos sociales”, una categoría que, según ella, «evidencia fallas en políticas de prevención y presencia institucional».

Advirtió que entre 11 % y 18 % de esos casos permanecen bajo investigación al momento de publicarse los reportes oficiales.

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

Calificó de «preocupante» la paralización del Observatorio de Seguridad Ciudadana, creado en 2012 para verificar información criminal desde una perspectiva técnica e independiente.

“Un Gobierno que asegura haber reducido la criminalidad no tiene razones para mantener paralizado el Observatorio. Si existe confianza en las estadísticas oficiales, debe existir también apertura a la verificación independiente”, manifestó.

PROPUESTAS

Reynoso planteó reactivar el Observatorio, publicar datos cruzados con Ministerio Público y sistema de salud, divulgar la serie histórica completa de homicidios y adoptar estándares internacionales para el cálculo de tasas de violencia.

“El Gobierno tiene derecho a celebrar cada reducción real de la violencia. La ciudadanía tiene derecho a saber qué hay detrás de cada número. La transparencia no debe ser una opción; debe ser una obligación”, concluyó.