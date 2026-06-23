Dinamizan Ciudad Colonial de Santo Domingo durante verano

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Santo Domingo, 23 jun.- Hoy continúa en la Ciudad Colonial de Santo Domingo el programa «Turizoneando Verano 2026», una iniciativa cultural y turística que se desarrollará durante 11 semanas para dinamizar el principal centro histórico del país.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo, se extenderá hasta el 30 de agosto y contempla más de 100 actividades artísticas, culturales y recreativas.

La programación incluye conciertos en el Parque Colón con artistas nacionales, presentaciones de jazz, rock y música folclórica en distintos espacios emblemáticos, así como los tradicionales domingos de Bonyé en las Ruinas de San Francisco.

También contempla teatro, comedia, mercados artesanales, actividades infantiles, rutas por templos históricos y acceso extendido a museos de la zona colonial.

Como parte de las facilidades para los visitantes, se habilitó un portal digital con la agenda completa y se anunciaron descuentos en transporte y comercios asociados.

Las autoridades señalaron que la iniciativa busca consolidar la Ciudad Colonial como un destino cultural dinámico y de referencia regional durante la temporada de verano.

El pasado domingo, el Parque Colón fue escenario de un concierto que reunió a varias generaciones como parte del programa «Turizoneando Verano 2026».

La velada contó con la participación de la legendaria banda de rock y reggae Transfusión y de la cantautora dos veces nominada al Latin Grammy, Techy, en una presentaciónque marcó uno de los principales atractivos de la jornada.

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