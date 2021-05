OPINION: ¡Dios mío, cuántos políticos bandidos!

EL AUTOR es político y escritor. Reside en Nueva York.

La gran cantidad de casos de corrupción desbordada que está procesando el Ministerio Público revelan cuántos políticos bandidos, empresarios corruptos y narcotraficantes se han adueñado de nuestro país.

A estos verdugos de la República no sólo le cabe el calificativo de bandidos, sino también de cínicos e hipócritas, de sinvergüenzas, de ladrones descarados, de malvados, de psicópatas, de hijos de la gran puta, y de todo adjetivo calificativo que demonizan a todos estos mal nacidos que han desgraciado a nuestra patria.

Es cínico y sinvergüenza quien ante la denuncia de corrupción y que a sabiendas de ella exclama ¡¿cuál corrupción!?; y que requinta su respuesta diciendo, que me señalen un solo caso de corrupción que se esté cometiendo en el estado dominicano.

En este escenario, es un descaro mayor de quien viendo el desgarro que sus robos le han producido al país, proclamar como si nada, que el PLD volverá en el 2024 porque no ve las razones por la que este Partido no pueda volver al poder y porque el pueblo dominicano también está extrañando las ejecutorias a su favor.

Es un cínico y malvado mayor aquel corrupto que regaló nuestro oro, que firmó el contrato sombra de la carretera Santo Domingo Samaná, que sobrevaluó hasta en un 300 % las construcciones del estado, que fomentó el narcotráfico y la corrupción administrativo y empresarial, que se hizo multimillonario en dólares robando a diestra y siniestra, para que hoy este turpén ande pregonando que en un próximo gobierno suyo combatirá la corrupción y el narcotráfico.

¡Dios mío, y que congreso de bandidos nos gastamos!; narcotraficantes, dueños de bancas de apuestas, representantes de los empresarios corruptos, en fin, un conglomerado de escorias humanas, para hacer las leyes de la República y para ejercer el papel de fiscalizadores del presupuesto nacional.

Y de los ministros, administradores y gerentes de bancos, directores departamentales, jueces, militares y policías corruptos que responden al PLD y a la “Fuerza del Perro”, ni hablar; son réplicas del mismo satanás. Todo el proceder de ellos es delincuencial, criminal, doloso, rayano en lo inmoral, en lo obsceno, en lo abominable, en maldad y traición para con el pueblo que depositó su confianza en ellos.

En este contexto, hay que ser descarado para dizque emprender una ofensiva gubernamental contra el gobierno que preside Luis Abinader aprovechando la coyuntura que le ofrece el caso del diputado y dirigente del PRM, Miguel Antonio Gutiérrez Díaz, quien acaba de ser arrestado en Miami por una acusación de tráfico internacional de drogas. A Francisco Domínguez Brito, Charlie Mariotti y Gustavo Sánchez no les luce emprender semejante cruzada. Ellos no tienen calidad moral para exigirle al PRM ni nadie que explique sus “supuestos vínculos con sectores del narcotráfico internacional”, cuando el Partido presidido por ellos, ha sido una empresa y santuario de impunidad para los más poderosos narcotraficantes nacionales e internacionales.

Todos estos bandidos, con un cinismo espantoso, omiten, que en el gobierno presidido por ellos hubo confabulación e impunidad para con todos los narcotraficantes nacionales e internacionales que le suministraban dinero por sacos. Al contrario, en su maldad obvian que en el gobierno presidido por Luis Abinader no hay confabulación ni impunidad. No obstante, el pueblo sí lo sabe, por ello no habrá nunca más PLD ni “La Fuerza del Perro”. Desde la cárcel los condenados a 30 años no pueden soñar volver al poder en el 2024, ni nunca más.

El que tenga oídos, que oiga…

