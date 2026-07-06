NUEVA YORK.- La ola de calor no da tregua en Nueva York y los termómetros marcan cifras de hasta 105 grados récord. Ante las temperaturas extremas, la comunidad dominicana se ha volcado a los parques en busca de alivio.

Niños y adultos abren los hidrantes para refrescarse y sobrevivir al calor infernal que azota la ciudad. Las autoridades recuerdan que solo los hidrantes con rociadores autorizados por el FDNY pueden usarse legalmente, e instan a la comunidad a mantenerse hidratada, evitar el sol entre 11am y 4pm, y cuidar de adultos mayores y niños.

En barrios como Washington Heights, El Bronx y Queens, el calor se combate con agua, sombra y unión de vecino El calor extremo afecta a los residentes de Nueva York provocando riesgos graves a la salud (como deshidratación y golpes de calor), apagones por alta demanda eléctrica y problemas respiratorios por mala calidad del aire. Las autoridades han emitido advertencias y activados planes de emergencia.

Medidas de prevención y recursos locales

Centros de enfriamiento: La ciudad habilita espacios públicos con aire acondicionado, como bibliotecas y centros comunitarios. Puedes ubicar el más cercano utilizando el Buscador de Centros de Enfriamiento de NYC o llamando al 311.

Alertas de emergencia: Mantente al tanto de las advertencias oficiales enviando el mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYCESP al 692-692.

Recomendaciones de salud: Evita la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., mantente hidratado constantemente y verifica el estado de salud de adultos mayores, niños y vecinos vulnerables.

Asistencia pública: Para solicitar asistencia relacionada con el clima, puedes consultar la información oficial del gobierno estatal en el comunicado de la Gobernadora de Nueva York.