OD protestará para exigir mayor reducción precio combustibles

La manifestación está convocada para el miércoles próximo a las 5:30 de la tarde en la intersección de las avenidas Winston Churchill y Roberto Pastoriza, en el Distrito Nacional.

El exdiputado afirmó en un anota que la reducción aplicada este viernes a los combustibles resulta insuficiente frente al comportamiento actual del mercado internacional del petróleo.

Rodríguez sostuvo que la disminución aplicada no guarda proporción con la caída registrada en el precio del barril de petróleo, por lo que la medida no alivia la carga económica que enfrentan las familias dominicanas.

“Es injusta e insuficiente la reducción. La rebaja de hoy fue una burla para la ciudadanía, que continúa pagando combustibles a precios que no se corresponden con la realidad internacional”, expresó.

La manifestación está convocada para el miércoles a las 5:30 de la tarde en la intersección de las avenidas Winston Churchill y Roberto Pastoriza, en el Distrito Nacional.

Rodríguez hizo un llamado a las organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, estudiantiles y populares, para que e unan a la protesta.

«Exigimos precios justos en los combustibles y una política transparente en la fijación de los mismos», acotó.