Obispos dominicanos hacen un llamado a medios comunicación

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Santo Domingo, 2 jul (EFE).- La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), haciéndose eco de un mensaje del papa León XIV, exhortó este jueves a los medios dominicanos a «rechazar toda forma de violencia comunicacional, evitando la difusión del odio, la difamación, el lenguaje ofensivo, la polarización y cualquier contenido que promueva la discriminación o degrade la dignidad humana».

La entidad exhortó a los comunicadores a «comprometerse a difundir contenidos que promuevan la verdad, la dignidad humana, el diálogo, la esperanza y el bien común, utilizando los medios de comunicación y las nuevas tecnologías como instrumentos para construir una cultura del encuentro, inspirada en el Evangelio y al servicio de toda la humanidad».

Así lo destacó el obispo de San Francisco de Macorís, monseñor Alfredo de la Cruz Baldera, en un encuentro con directores de medios y periodistas, tras ser elegido presidente de la Conferencia para el trienio 2026-2029.

Además, reiteró que la Conferencia está abierta a las inquietudes de los medios de comunicación: «cuenten con nosotros, estamos a la disposición», resaltó.

El obispo dijo que sus palabras «están inspiradas» en la reflexión sobre el mensaje del papa León XIV con motivo de la 60° Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y la encíclica ‘Magnificat Humanitas’.

Del encuentro participaron, entre otros, el director de Listín Diario, Miguel Franjul; de El Día, José Monegro; de RNN, Ricardo Rojas León; de El Zol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, y la productora del programa televisivo El Día, Edith Febles.

Conferencia del Episcopado Dominicano elige nueva junta directiva

Además de De la Cruz Baldera, los nuevos directivos de la Conferencia del Episcopado son el arzobispo coadjutor de Santiago, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, vicepresidente; monseñor José Amable Durán, secretario general; y los obispos Santiago Rodríguez y Andrés Napoleón Romero, miembros.

De la Cruz Baldera posee una amplia trayectoria pastoral, académica y de gestión universitaria. Es licenciado en Filosofía por la PUCMM y doctor en Teología por la Universidad Friedrich Wilhelm de Bonn, en Alemania. Además, fue rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Universidad Católica Nordestana.

La nueva directiva asumirá el reto de fortalecer la presencia e incidencia de la Iglesia católica en temas de interés nacional, como educación, pobreza, migración, institucionalidad democrática y políticas sociales.

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