NY: «Ventana a Quisqueya” recibe dos nominaciones Emmy

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NUEVA YORK.- El segmento “Ventana a Quisqueya”, transmitido semanalmente por Noticias Univision 41, fue distinguido con dos nominaciones a los Premios Emmy de Nueva York, uno de los máximos reconocimientos de la televisión en Estados Unidos.

Las nominaciones destacan el trabajo realizado durante el año de reinado de Mayra Delgado, Miss Mundo Dominicana 2025, quien fungió como corresponsal oficial de Noticias N+ Univision 41 desde la República Dominicana.

El segmento fue nominado en:

1. Arts & Entertainment – News & Content – Spanish

2. Historical / Cultural News (no production time limit) – Spanish

La primera categoría reconoce el trabajo integral de “Ventana a Quisqueya”, que recorrió la geografía nacional mostrando la riqueza cultural, histórica, artística, gastronómica y turística de República Dominicana para la audiencia hispana en EE.UU.

La segunda corresponde al especial dedicado a las Hermanas Mirabal, que rindió homenaje a Minerva, Patria y María Teresa Mirabal. El reconocimiento coincide con el centenario del nacimiento de Minerva Mirabal.

Producción dominicana de nivel internacional

La producción ejecutiva, dirección y guion están a cargo de Diana Victoria, junto a Diany Mota, presidenta de Miss Mundo Dominicana, y un equipo multidisciplinario de jóvenes profesionales que producen el segmento íntegramente desde República Dominicana.

“Ventana a Quisqueya” nació como una alianza entre Noticias N+ Univision 41 Nueva York y Miss Mundo Dominicana. Cada año, la ganadora del certamen asume el rol de corresponsal para la cadena, representando al país desde la comunicación y la promoción de la identidad nacional.

El proyecto cuenta con el respaldo de Noticias N+ Univision 41, encabezado por su presidente Roberto Yáñez, Danays Vichot, Adriana Vargas, Luis Rosario y todo el equipo de la estación.

Declaraciones

“Estas dos nominaciones son un homenaje a la República Dominicana, a nuestra cultura y a nuestra gente. Ha sido un privilegio contar las historias de nuestro país desde una plataforma como Noticias Univision 41”, expresó Diana Victoria, productora y guionista del segmento.

“Representar a la República Dominicana desde Ventana a Quisqueya ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Estas nominaciones son un reconocimiento a la República Dominicana entera y a todo un equipo que trabajó con el corazón”, afirmó Mayra Delgado.

“Ver este proyecto reconocido a nivel internacional confirma que cuando se trabaja con pasión y amor por nuestro país, los resultados trascienden fronteras”, señaló Diany Mota.

Durante su gestión, Delgado recorrió provincias, entrevistó a figuras del arte, la música, la cultura y el turismo, y presentó reportajes sobre la diversidad del país.