NY: Piden destitución comisionada NYPD tras tiroteo ICE

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NUEVA YORK.- Los Socialistas Democráticos de América (DSA) exigieron al alcalde Zohran Mamdani la destitución de la comisionada de Policía, Jessica Tisch, tras un controversial tiroteo protagonizado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Bronx la semana pasada.

En un duro comunicado publicado en línea, la organización pidió a su miembro más prominente que destituya a la jefa policial de la ciudad y disuelva dos unidades de élite del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

«Exigimos que el alcalde Zohran Mamdani despida a la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, y utilice todos los poderes a su alcance para expulsar a ICE de la ciudad de Nueva York», indicó.

La organización también exigió la eliminación de los equipos de respuesta estratégica y de respuesta comunitaria de la policía.

El reclamo surge luego de que el pasado jueves agentes federales de inmigración rodearan a Oscar Belgal, señalado como presunto pandillero, en Marble Hill, y dispararan múltiples veces contra su vehículo, hiriéndolo en el cuello mientras su hijo de 5 años se encontraba en el asiento trasero.

POLÉMICA POR HISTORIAL CRIMINAL

Horas después, Tisch afirmó en una rueda de prensa que el NYPD no participó en el operativo, pero informó que Belgal, presunto miembro de la pandilla callejera Los Trinitarios, tenía un preocupante historial criminal que incluye cargos por robo y distribución de drogas.

La candidata al Congreso por el DSA, Darializa Ávila Chevalier, pidió la renuncia de Tisch un día después del tiroteo, acusándola de proteger a una «milicia» de matones armados de ICE.

Chevalier también afirmó durante una entrevista con el streamer de izquierda Hasan Piker que el historial delictivo de Belgal «ni siquiera importa», y acusó al NYPD de criminalizar al inmigrante dominicano.

Mamdani, en una entrevista el domingo en MS Now, fue cuestionado sobre los comentarios de Ávila Chevalier, pero no cambió su postura de mantener a Tisch en el cargo, a pesar de haberse comprometido a investigar la respuesta policial al tiroteo y a las protestas posteriores.

«El NYPD no estaba en la escena cuando ocurrió el incidente, cuando ICE le disparó al señor Belgal y a su hijo de 5 años en el vehículo», dijo.

Explicó que el NYPD recibió una llamada al 911, acudió al lugar y trasladó a Belgal a un hospital local.

«Lo que haré con la comisionada de policía es una revisión de todo ese período de 24 horas», afirmó Mamdani.

Aclaró que el Grupo de Respuesta Estratégica no participó en el incidente ni en la respuesta, pero reiteró su intención de disolverlo.

El alcalde había declarado al New York Times el viernes que «no hay planes» de cambiar el liderazgo del NYPD.

«Y quiero ser muy claro en que nuestra administración, junto con la comisionada, junto con el Departamento de Policía, revisará todos los eventos de las últimas 24 horas, incluido el tiroteo de ICE, la respuesta del Departamento de Policía a ese incidente y la protesta subsiguiente, el montaje de operaciones de ICE en estacionamientos de propiedad privada y cada acción que la ciudad pueda tomar para proteger a los neoyorquinos del terror de ICE», dijo al Times.