Mangú, huevo, salami, queso y aguacate: ¿De qué lado están?

El mangú es definitivamente izquierdista, pero le gusta a los ultraderechistas, social demócratas, derechistas moderados, socialistas y comunistas.

El huevo es de la ultraderecha y se lo comen casi a diario los izquierdistas, socialistas y comunistas.

El salami es comunista, pero le gusta a los derechistas, social demócratas y ultraderechistas.

El queso es social demócrata, y es preferido por ultraderechistas, socialistas, comunistas y ultraizquierdistas.

Y el aguacate está en el centro de la controversia porque se adapta a todas las comidas, por lo que es muy populista y baila entre la izquierda y la derecha, pero nunca a los extremos.

Cuando te sirven el plato con los 5 ingredientes, tomas el huevo y lo colocas sobre el mangú. Cortamos el aguacate, el queso y el salami frito y con el tenedor te sirves un poco de mangú con huevo y le clavas un pedazo de salami, aguacate y queso y te lo metes en la boca. O sea, te metiste de un tiro a todas las tendencias políticas, sin preferir a una sobre otra. Ese es el mundo de hoy.

¿Y saben por qué? Porque todas esas clasificaciones o tendencias políticas son pura basura. Lula es izquierdista por sus programas de subsidios a los pobres, pero Brasil es tan capitalista como Estados Unidos. Bukele es de la ultraderecha, pero asume posiciones socialistas y populista. Cuba es comunista pero esta desesperada para atraer inversión privada y crear empresas capitalistas. China es comunista pero su economía es capitalista. Trump llama a los demócratas socialistas y comunistas, cuando estos han gobernado décadas asumiendo posiciones ultraderechistas dentro de un capitalismo a ultranza.

El gobierno de España es socialdemócrata pero sus raíces las comparte en el mismo tarro que los derechistas e izquierdista porque el sistema económico jamás cambia.

En casi todo el mundo, con muy raras excepciones, como Corea del Norte o Afganistán, el capitalismo domina la economía y la vida de la gente. La diferencia está en los planteamientos demagógicos de los líderes políticos adversos que se acusan unos a otros de izquierdistas, derechistas, algunos de centro derecha o centro izquierda y también extremistas de la ultraderecha, con ínfulas de dictadores disfrazados de demócratas.

Con las ideologías no podemos inventar. Si usted es comunista o socialista, no puede hablar de capitalismo o libre mercado. Y si es derecha o capitalista no puede nacionalizar empresas privadas ni crear un Estado dueño de los medios de producción.

¿En qué se diferencian ideológicamente Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipolito Mejia?. En absolutamente nada. Unos son más pro-haitiano, más corruptos, más embusteros, más populistas o más éticos. Pero todos son de la derecha y defensores del capitalismo.

Finalmente, analicemos a Irán. ¿Cuál es su ideología? Comunista no es porque funcionan empresas privadas en algunas áreas del comercio y la pequeña y mediana empresa, aunque el Estados controla todo el resto. Mucho menos es de derecha. Irán es musulmana chiita, dirigida por un régimen dictatorial, represivo y autoritario, controlado por un líder supremo religioso.

Es un régimen fundamentalista, promotor del terrorismo islámico y aunque los países árabes que los rodean sean todos capitalistas, derechistas o ultraderechistas, son gobernados por jeques multimillonarios, y dictadores perpetuos, que esclavizan a las mujeres y jamás comen mangú.

PD: Las ideologías perdieron su perfumen y huelen a gas y petróleo.

sp-am