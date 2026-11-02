El CONEP elogia elección de nuevos jueces de la Suprema

SANTO DOMINGO.– El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) saludó la elección de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y destacó la importancia de esta decisión para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en República Dominicana.

La organización empresarial felicitó al magistrado Justiano Montero Montero, por su elección como presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como a los jueces Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfonso Villalona Guerrero, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Julio César Emilio Canó Alfau y Ylona María de la Rocha Camilo, escogidos para integrar el máximo tribunal del Poder Judicial.

FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD JURÍDICA

El CONEP consideró que este proceso representa una oportunidad para fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia, mediante una judicatura comprometida con la independencia, la integridad, la excelencia técnica y el respeto a la Constitución y las leyes.

Asimismo, señaló que contar con una Suprema Corte de Justicia sólida, independiente y eficiente resulta fundamental para garantizar la seguridad jurídica, promover un clima favorable a las inversiones y contribuir al desarrollo económico y social sostenible del país.

SELECCIÓN BASADA EN EL MÉRITO Y LA INTEGRIDAD

La entidad empresarial reconoció el papel del Consejo Nacional de la Magistratura en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y resaltó la necesidad de que la selección de los jueces de las altas cortes continúe sustentándose en criterios de mérito, trayectoria profesional, integridad e independencia.

En ese sentido, reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con una administración de justicia que garantice la igualdad ante la ley, la protección de los derechos y la confianza de los ciudadanos.

Finalmente, el CONEP expresó sus mejores deseos de éxito a los magistrados seleccionados y manifestó su confianza en que su experiencia, compromiso y vocación de servicio contribuirán al fortalecimiento del Poder Judicial y de la institucionalidad democrática dominicana.

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