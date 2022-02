NY: Dominicanos sufrieron bullying ahora ayudan a otras víctimas

Luis Paulino y Ángel González

NUEVA YORK.- Un joven de República Dominicana que sufrió bullying cuando llegó a Estados Unidos logró salir adelante superando los malos momentos y ahora ayuda a otros a sobrellevar este tipo de situaciones.

Cuando Luis Paulino tenía 13 años y dejó República Dominicana para emigrar a Estados Unidos no se imaginaba que su vida se convertiría en un infierno.

“Los estudiantes me tiraban comida, me decían cosas muy groseras, me decían speak english, speak english”, narró el joven en entrevista con Telemundo.

Lo más increíble es que la mayoría de las burlas y malos tratos que recibía provenían de alumnos hispanos como él.

“Personas que hablaban mi lengua, español, o que tenían raíces latinas”, añadió el joven.

Ante ese panorama de agresiones y bullying constante, Luis dijo que pensó en lo peor, incluso en quitarse la vida.

“A mí me pasó por la cabeza que a lo mejor ese era el final para mí”, dijo.

Así como, en su momento, Luis recibió ayuda para salir adelante, cuatro años después él se convirtió en la persona que apoyaría a Ángel González, un joven recién llegado.

“Él estaba ayudando a mi abuelo a traducir la reunión de padres y maestros y mi abuelo dijo, yo conocí a un muchacho que me recordó muchísimo a ti”, narró Ángel.

Ambos chicos se vieron reflejados en el otro, pues los dos llegaron a Estados Unidos sin saber el idioma.

“No entendía algebra y básicamente lo estaba aprendiendo mientras yo aprendía inglés, yo no sabía inglés para nada”, comentó Ángel.

Ambos jóvenes se impulsaron para ser parte de una comedia musical en la escuela cuyas canciones todavía recuerdan y lo que es mejor, los ayudaron a encontrar su verdadera voz

“No puedes dejar que otra persona derrumbe tus sueños, derrumbe tu carácter, interrumpa lo que tú eres y a donde tu quieras llegar, y que no estás solo”, comenta Luis, quien ha sido tomado en cuenta por su universidad para dar pláticas y apoyar a los jóvenes que están pasando por la misma situación que él sufrió hace algunos años.