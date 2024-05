Entérate NY (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Nueva York.

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Reiteran habrá segunda vuelta en RD: Dominicanos en NY reiteran que habrá segunda vuelta en estas elecciones presidenciales en RD, por la alianza congresual y Leonel, Abel y Vargas ir como candidatos presidenciales independientes; además, por los altos precios en los alimentos, factura eléctrica, la salud, delincuencia, criminalidad y caos del transporte. Veamos: FP y PRD apoyarán los candidatos a senadores del PLD en las provincias: Santo Domingo con 1,649,032 empadronados. Puerto Plata (258,042). Duarte (234,553). Altagracia (186,886). Azua (172,801). Barahona (135,743). Valverde (116,738). Montecristi (82,552); Santiago Rodríguez (49,639); Elías Piña (45,337) e Independencia (38,238), para un total de 2,969,561 del padrón general de 8,145,548. Los candidatos a senadores de la FP serán apoyados por el PLD y PRD en D.N. (794,080). La Vega (318,532); San Pedro de Macorís (229,372); Espaillat (191,403); San Juan de la Maguana (192,039); Sánchez Ramírez (126,090); María Trinidad Sánchez (113,091) Hermanas Mirabal (84,835); Bahoruco (76,436) y Pedernales (19,720); para una cantidad de 2,145,598 del padrón general de 8,145,548. Los del PRD serán apoyados por la FP y el PLD en El Seibo (63,596). Hato Mayor (73,367) y San José de Ocoa (52,519), para 189,482 del padrón general de 8,145,548. Diiicen los sabiólogos que el ciudadano que vota por su senador también lo hace por el candidato presidencial del senador. ¡Ay! Ahí es que está la razón para una segunda vuelta electoral, ya que Leonel, Abel y Vargas aumentarán significativamente sus votos y sobrepasarán el 50%. Un ciudadano vociferó ¡Fiesta y mañana gallo! Otro contestó: “Que siga la fiesta para seguir bailando y dando vueltas”. ¡Wepa!

►Obligado el PRM estar ganao’, pero en papeles: Todológos criollos en El Bronx ahora es que se dan cuenta el por qué el PRM viene ganando las elecciones, pero en papeles y expresiones. “Del dicho al hecho es mucho el trecho”. Diiicen que se han desengañado por lo planteado públicamente por el exministro de Economía (PLD) Juan Ariel Jiménez, que le complace investigar las estadísticas del Gobierno de Luis Abinader para hablar con datos precisos, y entrar a los números para analizar las mismas estadísticas en sus páginas Web. ¡Ay! Ver: https://elnuevodiario.com.do/juan-ariel-dice-le-complace-investigar-estadisticas-del-gobierno-para-hablar-con-datos/

►¿Contra Cirilo Moronta PRM-NY?: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan analizaron lo dicho por el ministro de Interior y miembro de la Comisión Ejecutiva (CE-PRM), Chú Vásquez. Diiicen los opinólogos: “A donde el corazón se inclina, el pie camina”. En la comunidad dominicana en NYC ha caído como “como un balde de agua fría” la posición asumida por Chú en desdeñar, menospreciar, no darle importancia, ni destacar los valores de Cirilo Moronta como hombre de la comunidad y al servicio de ella 100×100%, que prestigia el partido de gobierno, diiicen. Sus connacionales lo vienen apoyando a todo dar en su candidatura a diputado por el exterior, pero Chú envía un mensaje subliminal de que Moronta no debe ganarle a Kenia Bidó ni a Norberto Rodríguez, quienes buscan la reelección como diputado por el exterior. Chú propinó una estocada política mortal a Moronta el pasado viernes en Manhattan, ante dirigentes, militantes y simpatizantes del PRM. ¡Uff!

►La proclama de Chú Vásquez en NY: Interpretación inequívoca de sus palabras, diiicen los analistólogos, sabiólogos y todólogos criollos en NY.Dijo:“No se tiene todavía todas las herramientas para poder desarrollar temas en el Congreso Nacional, que usted va aprendiendo con el tiempo (porque Cirilo no es diputado). “Entonces, tenemos tres buenos legisladores (actuales). Lamentablemente la compañera Iris Familia no pudo ser candidata en esta oportunidad, pero tenemos al compañero Cirilo Moronta (no más de ahí en mencionar su nombre). Y tenemos dos gentes que nacieron con este partido (loa hacia Kenia y Norberto). Dos que nacieron junto con este partido, porque Kenia (Bidó) y su esposo, allá era que íbamos y nos daban la facilidad del local del partido (PRM) en Nueva Jersey. (Se olvida que el resturant 809 de Cirilo lo ha utilizado el PRM cientos de veces desde la reelección). Y este jovencito (señalando a Norberto Rodríguez a su lado) la primera vez que vine aquí a organizar el partido, él estaba ahí y ha estado siempre, (contrario a Moronta que ahora a final de junio cumple su primer año de juramentado en el PRM y aspira) = https://www.youtube.com/watch?v=M-25E3tAucg) Entonces tenemos que valorar lo que tenemos (que son Kenia y Norberto), tenemos gentes honestas (pero Cirilo tiene más de 45 años trabajando y sirviendo a su comunidad, convirtiéndose en un ejemplo a seguir), gente buena, que vino hacer un trabajo. ¡Huumm! Ver a Chú = https://www.youtube.com/shorts/5ZvjHm9BrPg Muchos dicen (referencia a Cirilo) “más vale la calidad que la cantidad”. Ahora se quiere cambiar el discurso, pero “después del palo dado ni Dios lo quita”, diiicen. Hay muchos dominicanos decepcionados, porque como traicionan a Moronta, seguirán haciendo lo mismo con la comunidad con las promesas incumplidas”. ¡Ay!

►El partido lo envió a NY: Diiicen que las altas instancias del PRM-RD enviaron a Chú Vásquez, después de los líos y descontento entre perremeístas por el casi empate técnico entre Abinader y Leonel durante el reciente pasado simulacro de elecciones presenciales en NY por “Somos Pueblo”, “Grupo SIN” y “Grupo de Medios Panorama” (Medios creíbles y acreditados en RD). Abinader obtuvo 44.82% y Leonel 42.99%. La vicepresidenta del PRM-NY, Mariluz Fermín, ha pedido la expulsión del cónsul Eligio Jáquez como coordinador general de campaña en la circunscripción 1-USA. El problema surgido en el local ubicado en la avenida Park con la calle 176 en El Bronx, que casi, casi llega la sangre al río. Diiicen que Chú vino “Ley”, “Batuta” y “Constitución”. Alguien canta el merengue = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►A los reformistas: Lectores de Entérate NY en Queens, que diiicen ser reformistas, nos hicieron llegar una intervención pública que hiciera Joaquín Balaguer, para algunos “compatriotas” que están apoyando la reelección del presidente Luis Abinader. Lo dicho por Balaguer = https://www.youtube.com/shorts/30Jk77g8VaI ¡Ay!

►Qué pasa con FP en circunscripción 1-USA: Cienciólogos de la política vernácula de RD en NY se están preguntando sobre este título. 1- El partido del “León” fue el único que no hizo, como partido, cierre de campaña. Cada candidato a diputado tuvo que recurrir por su cuenta y separado. La alta dirigencia no ha dicho esta “boca es mía”. 2- La expulsión del partido del dirigente y coordinador de campaña en el estado de Virginia, el reconocido empresario David Feliz Pineda, por no apoyar una candidata a diputada en la circunscripción Uno-USA. 3- Un alto dirigente, o más bien un “leocinto”, en NY dijo públicamente por TV no “voten por el candidato a diputado de la FP (tal, tal), sin embargo, asistieron decenas de miembros del Comité Central (CE) y presidentes de la entidad en varios condados y de algunos Estados de la circunscripcion, además, de dirigentes y militantes al cierre de su campaña este sábado en el Alto Manhattan. ¡Uff! 4- Un candidato a diputado del mismo partido le quiso hacer fullería a otro con la posición No.1 en la boleta congresual. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: Muchos dirigentes en la FP no hicieron el trabajo político a favor de la organización durante la campaña. Se notó muy poco a favor de su candidato presidencial (El León), quizás por resentimiento, revancha, desquite o venganza. Diiicen que han dicho que si el partido gana hay que buscarle los suyos, y si pierde cantarán = https://www.youtube.com/watch?v=Ly2jHZp01EY

►Partidos cierran sus campañas en NY: Los partidos PLD, PRM, FP y PRD (mayoritarios), junto a sus aliados, cerraron sus campañas en NY este fin de semana con caravanas y actos en locales. Asistieron a cada actividad cientos de sus seguidores. Ver videos: https://actualidadneoyorkina.com/?p=3472 Solo queda entre los votantes la expresión “la suerte está echada” (alea iacta est), es decir, cuando se ha hecho algo que implica un punto de no retorno, no hay vuelta atrás.

►JCE orienta dominicanos en el mundo entero: La JCE viene desde hace meses orientando los dominicanos en todas partes del mundo, a través de cientos de medios de comunicación (periódicos impresos y digitales, radio, televisión, revistas, facebook, instagram, twitter, youtube y spotify) dónde y cómo votar. Para NY y demás estados de la circunscripción 1-USA (NJ, CT, PA, WA, MA, RI, Toronto y Montreal-Canadá, entre otros) con 549,553 (63.62%) del total de votantes en todo el exterior = 863,784. La circunscripción 2 (Miami, Orlando, PR, Panamá, Venezuela, San Martín, Curazao y Chile, entre otros), con 164,431 votantes. La circunscripción 3 (Madrid, Barcelona, Milano, Holanda, Suiza y Valencia, entre otras) con 149,436 sufragantes. Para NY y demás estados la publicidad llega por Univisión, La Mega, ESPN, NY-1, Telemicro Internacional, Super Canal Caribe y para Puerto Rico; CNN Español, y unos juegos de NYY vs NYMets. Quisqueya TV, Actualidad Neoyorkina, Noticia en Portada, Entre Líderes, Tema al Punto, América al Día, Diario Extra Info, Hechos y Gentes, Show de Gerónimo, Opción NY, El Poder del Pueblo, Somos de Quisqueya y Zabala al Día, entre otros tantos. Los medios de comunicación que requieren acreditación de prensa deben enviar la solicitud por correo electrónico a Suedi_leon@jce.do, directora de comunicaciones de la JCE. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó “Quienes digan que ven poca publicidad de la JCE es porque se pasan el día viendo películas y telenovelas”. ¡Ay!

¿Dónde se vota?: Verificar dónde se vota = https://verificate.do/ Teléfonos y lugares de la JCE en el exterior. NY = 1501 Broadway con la calle 143 en Manhattan, Suite 410, NY (646-684-3158/646-684-3164). Nueva Jersey = 152 de la calle Market, Suite 404, Paterson. (862-336-1900 / 862-336-1901). Filadelfia = 216 W. de la calle Somerset (267-324-5747 / 267-324-5867). Connecticut = 100 de la calle Grand, Waterbury. (203) 437-8052). Lawrence-MA = 530 Broadway. (978-747-7992). Otros estados y países. Ver: https://jce.gob.do/Mapa-OSE

►JCE con informaciones al día: A parte de verificar donde se vota = Verifícate App │ Verifica tu recinto de votación para las Elecciones Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones 2024. La JCE mantiene informaciones al día: Horario de votación en el exterior = 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. Para la circunscripción tres, que comprende Europa, será desde las 8:00 A.M. hasta las 6:00 P.M. hora local. Desde el 9 al 17 de este mes se entregará el duplicado de la Cédula. Los servicios regulares de la JCE se suspenden este lunes 13 y se reanudarán el 27 del presente mes. Por primera vez se realizará el voto preferencial, donde el elector podrá elegir un candidato de su preferencia, donde deberá tomar en cuenta que, si elige dos caras de una misma boleta, el voto solo será válido para el partido. Se entregarán dos boletas, 1 presidencial y otra congresual. Aunque la Cédula esté vencida se puede votar. No harán filas las mujeres embarazadas y los que tengan sobre 60 años.

►Llaman votar por Jhonantan circunscripción 3-SDE: Veintenas de dominicanos residentes en esta ciudad de NY procedentes de la provincia de Santo Domingo nos envían un documento que dice: “Llamamos la comunidad en general en Santo Domingo Este votar este 19 de mayo a favor del candidato a diputado del Frente Amplio (FA), Jhonatan Liriano, por la circunscripción número tres. Es un genuino representante de los mejores intereses del pueblo dominicano, merece el apoyo y respaldo de nuestros familiares, amigos y relacionados que residen en “El Tamarindo”, “Hainamosa”, “Los Frailes”, “El Almirante”, “Brisas del Este”, “Boca Chica”, “San Luis”, “San Isidro”, “El Rosal” y “Guerra”, entre otros sectores. A través de los años, ha dado muestra de coherencia, respeto, transparencia y participación directa con los movimientos e instituciones comunitarias”. Diiicen que Liriano tiene una visión clara de cuál será su función como legislador: 1- Su compromiso a renunciar y denunciar el barrilito y cualquier tipo de privilegio contrario a la labor legislativa. 2- A ser la voz de quienes exigen y merecen un salario digno. 3- La voz de quienes demandan y merecen una pensión decente. 4- La voz de la gente que considera injusto el trato que las ARS dan a los afiliados. 5- La voz de la juventud que sueña con una oportunidad de trabajo. 6- Abrir una oficina de representación legislativa, administrada junto a las juntas de vecinos y el liderazgo comunitario, que participarán en la planificación, gestión y el seguimiento de los casos, para que la diputación trabaje con y para la gente. Recuerdan la posición de Liriano: “Vamos a llevar al Congreso una visión de defensa y promoción del bien común; la política sin contenido no es política, sino un negocio o entretenimiento”: ¡Ay, ay, ay!

►Un valor dominicano en NY: Eddy Arnaud, un cibaeño procedente de Moca, con más de 20 años en NY, trabajando permanentemente, ha logrado instalar dos restaurantes de primeras clases: Yukka = Yuca restaurant, su nombre en honor al tubérculo que se da en su pueblo y considerada la mejor del país, y el otro en honor a su apellido Arnaud’s restaurant. Ambos ubicado a pocos pies en el 5684 de la avenida Riverdale en El Bronx, frontera con el condado de Yonkers. Asisten muchos anglosajones de la privilegiada zona y con frecuencia Eddy entabla conversación con clientes para explicar las bondades de su país (RD) en materia de belleza natural, gentiliza y hospitalidad de sus gentes, del turismo que se practica en el país caribeño, incluyendo el de salud, ecoturismo y el tradicional, ante los múltiples y exclusivos lugares en América y el mundo. Si lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Eddy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: Primavera = período del año en el que las temperaturas empiezan a subir, la vegetación florece con fuerza y se humedece el aire. Verano = es la etapa más cálida del año con mayor crecimiento de la flora y más actividad de la fauna. Además, en verano, los días son más largos que en el resto del año. Otoño = la hoja se desprende de los árboles caducifolios, empiezan a descender las temperaturas y las precipitaciones se hacen más frecuentes. Invierno = es el período más frío del año, la vegetación disminuye y los días son más cortos que en el resto del año.

►Servicio comunitario: Qué hacer si no hablo inglés y necesita hablar con una agencia de la ciudad y recibir materiales en mi idioma. Preguntar al personal de la agencia por servicios de interpretación. Las agencias municipales cubiertas por la Ley Local 30 deben proporcionar interpretación telefónica en al menos 100 idiomas. Las agencias municipales cubiertas por la Ley Local 30 deben traducir sus documentos más comúnmente distribuidos a los 10 idiomas.

►Salud: Cuatro malos hábitos que afectan la memoria a medida que envejecemos y cómo corregirlos. 1- No descansar lo suficiente. 2- Hacer varias tareas a la vez. 3- Caer en la monotonía. 4- Confiarse demasiado.

►Sobre el español: Desdeñar = Tratar a alguien a menos de hacer o decir algo.

►Dólar y euro hasta este domingo 28: Compra del dólar 57.70 y venta 59.20. Compra euro 60.50 y venta 66.00

►Combustibles: Del 10 al 17 de mayo: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50…Gasoil Optimo a $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com