A pocas horas de elecciones se sabrá el resultado, según Abinader

Abinader en La Semanal de este lunes.

Santo Domingo, 13 may.- El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales del domingo próximo se conocerán «en pocas horas» y que al día siguiente llamará a todo el liderazgo nacional para alcanzar un pacto para fortalecer el desarrollo del país.

El gobernante, que figura puntero en todas las encuestas independientes, dijo no sentir temor de que el proceso electoral se desarrollará de manera eficiente, tal y como ocurrió con los comicios municipales de febrero.

Consideró, en su acostumbrada rueda de prensa La Semanal, en el Palacio Nacional, que la oposición está «desesperada» y que fruto de ello propagan ‘fake news’, mentiras, inventos y falsedades.

«La desesperación los lleva a decir eso. Yo he participado en política durante buen tiempo y a veces he perdido. Se pueden perder las elecciones, pero no puedes perder la dignidad ni la vergüenza», apostilló.

Abinader respondía de esta manera a una pregunta sobre denuncias de la oposición de que habría llamado «plagas» a los motoconchistas durante una pasada rueda de prensa similar.

En ese orden, dijo que los primeros testigos de que nunca pronunció esa palabra son los mismos periodistas que dan cobertura a La Semanal.

El mandatario no quiso responder, «porque era política», a la propuesta que le lanzó el expresidente Leonel Fernández, para que participaran de un debate «si límite de tiempo».

Al referirse a un incidente que se registró en Barahona entre miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Abinader minició el suceso y dijo que no hubo muertes ni heridos.

«Soy uno de los presidentes que más ha participado en eventos públicos desde antes de las elecciones y nunca se han producido incidentes en marchas, caravanas. Me informan que lo que pasó (en Barahona), más del 95 % de las personas que estaban en esa actividad no se percató de eso y que fue un asunto personal», alegó.

Consideró que la población irá a votar el domingo irá a votar con alegría y pasión el domingo próximo.

«Estas elecciones serán muy pacíficas. Queremos que todos vayan a votar. En la noche del domingo sabremos los resultados y el lunes llegará la reintegración y llamaré a que estructuremos un gran acuerdo nacional para que el país siga avanzando», comentó.EFE