NY: Dominicana Shery Olivo busca hacer historia en El Bronx

NUEVA YORK.- La candidata de origen dominicano Shery Olivo cerró su campaña para la Asamblea Estatal por el Distrito 86 del Bronx con un mensaje enfocado en la seguridad pública, la vivienda asequible y la prevención de la violencia juvenil, en una contienda que busca romper el dominio demócrata en una de las zonas con mayor concentración dominicana de Nueva York.

«Lo que me motivó a lanzarme fue una tragedia en mi familia, la muerte de mi sobrino Juan Peña. Hoy vemos cuántos Juan Peñas ha perdido el Distrito 86», afirmó la candidata en un encuentro con medios comunitarios realizado en un restaurante Casa de Mama, ubicado en el 1872 de la avenida Webster.

Olivo, quien se postula bajo la línea del Partido Conservador con el lema «Hope for 86», realizó un recorrido puerta a puerta que, según su equipo, superó las 10 mil viviendas en sectores como University Heights, Morris Heights y Mount Hope.

Sostuvo que su plataforma responde a las preocupaciones que escuchó directamente de los residentes.

«Me duele escuchar como ustedes no se sienten seguros caminando en las calles del Bronx, como una madre teme por la seguridad y la vida de sus hijos. Me duele escuchar como la familia está todavía tratando de decidir entre pagar la renta, entre pagar el cuido o pagar su seguro», señaló la candidata, madre y activista comunitaria,

PROPUESTAS

Dijo que si gana, enfocará su trabajo en:

1. Seguridad y prevención: Implementación de programas para jóvenes en riesgo y trabajo directo con familias y juntas de vecinos para prevenir la violencia.

2. Vivienda asequible: Impulso de iniciativas que frenen el desplazamiento de familias dominicanas hacia otros estados por el alto costo de la renta.

3. Apoyo a la familia: Medidas para aliviar la carga económica de hogares que deben elegir entre renta, cuidado infantil y transporte.

UNA APUESTA INDEPENDIENTE EN UN DISTRITO DEMÓCRATA

El Distrito 86 es históricamente demócrata y concentra una de las poblaciones dominicanas más grandes fuera de la isla. Olivo compite frente a la asambleísta incumbente Yudelka Tapia y a la también aspirante María Díaz.

Olivo hizo un llamado final a la participación electoral este martes 3 de noviembre, fecha de las elecciones de medio término en las que se renuevan cargos federales, estatales y locales.

«El pueblo nos ha recibido con amor. Nos dicen que quieren un cambio, que quieren calles seguras, que quieren que alguien los escuche. Mañana es el día de salir a votar», concluyó.

Su jefe de campaña, Samy Ravelo, veterano de las Fuerzas Armadas de EE.UU., explicó la estrategia de presentarse por una tercera línea.

«Queremos darle una opción a la población dominicana. O quieren calles seguras o quieren seguir lo que nos han dado que ha sido más violencia, más inseguridad, más renta cara. Ella está como una opción que no tiene que ser necesariamente votar demócrata», indicó Ravelo.

Agregó que la candidatura busca capitalizar el voto independiente, conservador y el del demócrata descontento.

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