NY: Asociación Comunicadores Cristianos culmina diplomato

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NUEVA YORK.- La Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos (ADOCOC) filial Nueva York, que preside Rafael Osoria, realizó la clase final del diplomado “Impacto de las Tecnologías en la Comunicación”, vía Zoom y a casa llena.

La exposición estuvo a cargo de Efraín Velázquez, exdirector de Ciencia y Tecnología de la Presidencia en el año 2000, quien abordó temas como plataformas, gobernanza digital, ciberseguridad e inteligencia artificial como herramientas de transformación en las comunicaciones.

Velázquez destacó que durante su gestión impulsó la creación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), el Instituto de Investigación Científica e Innovación Tecnológica, la Dirección General Dominicana Digital y el programa “Una Computadora para Cada Empleado Público”.

También resaltó la masificación del acceso a Internet en zonas rurales y su participación en la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico y Firma Digital, así como en el decreto para el avance de la Sociedad de la Información.

ALERTA SOBRE MARCOS JURIDICOS

Durante su ponencia, Velázquez habló de libertad de expresión, nuevos marcos jurídicos y garantías del Estado de derecho. Señaló que el Estado debe diseñar políticas públicas “sin coartar derechos constitucionales”, en referencia a iniciativas como el Nuevo Código Procesal Penal, la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento, la Ley de Regulación de Medios Digitales, la Ley que crea la DNI y la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

“Uno de los mayores desaciertos es la falta de socialización y participación ciudadana en el diseño de estos temas tan delicados para la supervivencia democrática”, dijo.

Instó al presidente Abinader y al Congreso a “reflexionar sobre estos desafueros jurídicos” y convocar a todas las fuerzas vivas de la nación a debatir para producir “marcos jurídicos sanos”.

“No podemos ni vamos a caminar hacia atrás, hacia esos años oscuros de dictaduras. El presente y el futuro de la República Dominicana ya está marcado por vínculos democráticos”, afirmó.

ROL DE LAS REDES

Velázquez concluyó que el diplomado estuvo dirigido a periodistas, comunicadores, abogados, creadores de contenido, influencers y público en general. Subrayó el papel de las redes sociales en la fiscalización ciudadana y distribución de contenidos, pero advirtió que “no todo lo que vemos en las redes cuenta con la verdad objetiva”.

“Una publicación tiene que estar sustentada en pruebas reales. De lo contrario, quien cometa un desliz que afecte la buena imagen de una persona o entidad podrá ser demandado en los tribunales”, puntualizó.