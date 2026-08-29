Nueva York incauta 263 kilos de cocaína, el mayor en una década

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NUEVA YORK.– Las autoridades de Nueva York incautaron más de 580 libras (263 kilogramos) de cocaína, valoradas en al menos 10 millones de dólares en el mercado ilícito, en lo que la Policía de Nueva York (NYPD) calificó como el mayor decomiso de esta droga realizado por el organismo en al menos una década.

El operativo permitió además el arresto de tres personas y fue resultado de una investigación de varios meses desarrollada por la NYPD en coordinación con agentes federales y estatales.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó que el cargamento estaba vinculado a una presunta red de tráfico interestatal de narcóticos con conexiones en Nueva York, Nueva Jersey y otras zonas de Estados Unidos.

Según las autoridades, parte de la droga se encontraba en un almacén de almacenamiento público en Long Island City, Queens, donde los investigadores observaron a un sospechoso trasladando cajas de cartón hacia una furgoneta.

DETALLE DE LA DROGA

Durante el registro fueron encontrados aproximadamente 266 paquetes de cocaína de un kilogramo, algunos de ellos con varios bloques de la droga.

Entre los detenidos figura Nelson Salcedo, de 35 años y residente en Englewood, Nueva Jersey, quien fue arrestado mientras presuntamente realizaba otro traslado de la mercancía.

Las autoridades señalaron que la investigación comenzó a partir del seguimiento de una organización dedicada al tráfico de cocaína entre Nueva York y Nueva Jersey. Otros dos hombres habían sido arrestados previamente en el marco de la pesquisa.

Las pruebas iniciales determinaron que la cocaína presentaba un alto grado de pureza, según los investigadores. Las autoridades advirtieron que, antes de llegar a los consumidores, la droga normalmente puede ser adulterada y aumentar considerablemente su volumen.

El operativo contó con la participación de la NYPD, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Policía Estatal de Nueva Jersey y la Fiscalía Especial de Narcóticos de Nueva York.

Las autoridades indicaron que la investigación permanece abierta y anticiparon que podrían producirse nuevos arrestos y decomisos.

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