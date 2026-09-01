Nogueras Jr. domina categorías mayor cilindraje en motocross

Joshua Holsteinson, tercero en MX-1 y segundo MX-2 ambas para expertos; Franklin Nogueras Jr, primero en las dos categorías; Lautaro Toro, segundo en MX-1 para expertos y Seigel Ayala, tercero en MX-2 para expertos

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EL PINO, La Vega, República Dominicana. – El piloto capitaleño Franklin “La Bestia” Nogueras Jr. impuso su dominio en las categorías de mayor cilindraje al conquistar las cuatro mangas de la cuarta competencia puntuable del Campeonato Nacional de Motocross, celebrada el pasado domingo en la pista de El Pino, La Vega.

Nogueras Jr., líder latinoamericano y doble campeón dominicano, se llevó las dos mangas de la categoría MX-1 para expertos, sobre máquinas de 450cc. Lautaro Toro, de Argentina, terminó segundo; Joshua Holsteinson, tercero; el puertorriqueño Eduardo Morales, cuarto; Kevin Ceballos, quinto, y Jossiel Ismaury “Iguanita” Brito, sexto.

En MX-2, también para expertos, Nogueras Jr. tuvo que remontar luego de que Holsteinson tomara la punta al inicio de la segunda manga y la conservara durante aproximadamente tres vueltas. Posteriormente, el capitalino recuperó el liderato y se encaminó cómodamente hacia la victoria. Holsteinson ocupó el segundo puesto, seguido por Seigel Ayala, Iguanita Brito y Jowen Castillos.

Otros ganadores de la jornada fueron: Jorge Isaac Suárez, en pre-expertos; Ariel Lora, en Master A; Tirso Martí, en Master B; Randy Liriano, en 85cc; Lisandro de los Santos, en Novatos; Albert Betances, en 65cc; Alaya Díaz, en Femenina; Luis Alvarado Jr., en Súper Pee Wee; Lucas Morín, en Pee Wee, y Joel Valdez, en Principiantes.

La competencia contó con el aval de la Federación Dominicana de Motociclismo, presidida por Carlos Amiro Finke Brugal. Pepe Caba estuvo al frente de la comisión organizadora, mientras Néstor Milanés fungió como director técnico y la doctora Frangelis Vásquez como directora médica.

El evento contó con el respaldo de Motores Gacela, Pancho Motors, Agregados Mora León, Pasteurizadora Rica, Ferretería Ochoa, Petronán, Repuestos Pacheco, entre otros patrocinadores.

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