N. YORK: ICE apresa prospecto dominicano del béisbol

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NUEVA YORK.- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo al jugador de béisbol dominicano Johan Sandoval Rodríguez, de 22 años, por presuntas irregularidades en su estatus de visa de estudiante F-1.

Sandoval, MVP del Minority Prospects HBCU Baseball All-Star Game y jugador de la Universidad Estatal de Savannah, fue arrestado el viernes por la mañana cuando se dirigía al gimnasio. Según su familia, vehículos sin identificar bloquearon su automóvil antes de la detención.

Bajo custodia en Buffalo

El prospecto permanece recluido en el Buffalo Service Processing Center mientras se define su situación migratoria.

Su familia inició una campaña de recaudación de fondos para cubrir gastos legales y fianza. El rector de la Universidad Estatal de Savannah, Dr. Jermaine Whirl, confirmó que la institución trabaja con un abogado de inmigración y los familiares del estudiante para gestionar el caso.

Reacciones

La detención ha generado preocupación en la comunidad del béisbol universitario. Defensores y partidarios han pedido respuestas y siguen de cerca el estado legal del jugador.