N: YORK: Análisis discurso Alcalde Mamdani (OPINION)

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Por ABRAHAN JIMENEZ

En su discurso del 4 de julio, el alcalde Zohran Mamdani invoca los ideales fundacionales de América para defender una visión que los subvierte. Presenta a la Nación como un lienzo en blanco perpetual para ‘nuevos americanos’ que redefinan su significado, mientras retrata su historia como una arena de supremacía racial y exclusión.

Esta retórica enredada revela una contradicción fundamental: un inmigrante naturalizado, beneficiario del dinamismo capitalista y las instituciones que critica, utiliza el lenguaje de la Declaración de Independencia para promover una agenda socialista que ha erosionado ciudades como Nueva York mediante políticas de dependencia, división identitaria y hostilidad a la meritocracia.

Lejos de honrar el progreso americano, Mamdani ofrece un relato de resentimiento que debilita precisamente las fuerzas, asimilación, innovación y libertad económica que permitieron su propio ascenso. En un aniversario de independencia, confunde apertura con desmantelamiento.”

El discurso del 4 de Julio de Zohran Mamdani, es un ejercicio clásico de retórica progresista que envuelve críticas ideológicas en un lenguaje superficial, lleno de contradicciones. Presenta un Patriotismo selectivo, mientras habla de cumplir los valores de la Declaración, redefine América como un proyecto abierto e ilimitado de cambio, ignorando que los Fundadores enfatizaban límites, autogobierno, propiedad privada y asimilación cultural; critica la “exclusión” como truco barato, pero su propio discurso excluye y demoniza a quienes defienden fronteras, meritocracia o preservación cultural como supremacistas.

Ficción

El discurso está lleno de ficción personal e ideológica, Mamdani, nacido en Uganda, criado en privilegio y beneficiario del sistema capitalista que critica, ataca a “billonarios” y “oligarcas” mientras ejerce poder en una ciudad que depende de riqueza privada, innovación y atracción de talento. Como socialista democrático, promueve políticas que históricamente aumentan dependencia estatal, inflación y fuga de capitales, exactamente lo opuesto a la movilidad y oportunidad que celebra.

Denuncia la división como el truco más viejo, pero inyecta raza, acento y clase para framing moral. Ignora que la excepcionalidad americana radica en instituciones, Rule of Law y cultura de libertad individual que permitieron a inmigrantes (incluido él) prosperar, no en un eterno victimismo estructural.

El discurso de Zohran Mamdani, es Realidad vs. Retórica. La Ciudad de New York, bajo enfoques progresistas similares ha enfrentado crimen, migración descontrolada, costos habitacionales y declive fiscal; sus soluciones son impuestos altos y más gastos, eso agrava las “contradicciones” que denuncia.

JPM