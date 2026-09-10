Muerte Francis Méndez enluta locución hispana en Nueva York

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NUEVA YORK.- La muerte del locutor dominicano Francis Méndez deja un vacío en la historia de la radio y enluta a la locución hispana en el área cuatriestatal de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania.

Méndez venía enfrentando quebrantos de salud y estuvo internado en el Hospital Columbia. En sus últimos días recibía atenciones en el Centro Isabella para la Rehabilitación y Cuidados de Enfermería, ubicado en el 515 de la avenida Audubon, en Washington Heights, en el Alto Manhattan.

Miembros de la filial de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) en Nueva York, entre ellos una comisión encabezada por su presidente Raymond Abad y Roberto Gerónimo, del Comité Ejecutivo, lo visitaron como muestra de solidaridad y preocupación por su estado de salud.

Figura querida en la comunidad, Méndez fue juramentado como miembro del Instituto Duartiano de Estados Unidos y se desempeñó como maestro de ceremonias en varias de sus actividades. Colegas lo recuerdan como un comunicador extraordinario, padre y esposo ejemplar, amigo leal y solidario con periodistas, locutores y con quienes atravesaban necesidades.

Inicios en Jarabacoa

Los primeros pasos de Francis Méndez en la locución se dieron a los 13 años, de manera casual. Mientras acompañaba a un ejecutivo de la firma licorera Bermúdez en la promoción de un concurso en el teatro de su natal Jarabacoa, un fusible del amplificador de la guagua anunciadora se quemó. Tras solucionarse el percance, pidieron al pequeño Francis que probara el micrófono con el clásico «un, dos, tres, probando». Lejos de limitarse a eso, comenzó a leer el texto promocional.

Al escucharlo, el gerente preguntó quién hablaba y, al saber que era Francis, sentenció: «A partir de hoy es locutor de Bermúdez y gana RD$5 pesos semanales».

Con el surgimiento de Radio Jarabacoa en 1968, fue llamado junto a un grupo de jóvenes a integrar el elenco de la nueva emisora, donde laboró hasta finales de 1969, cuando se trasladó a Santo Domingo para continuar sus estudios.

El 15 de diciembre de 1969 debutó en HIAW Radio Guarachita, donde permaneció hasta 1982 y llegó a ser el primer supervisor de la estación. Se dedicó a la grabación de comerciales y se convirtió en uno de los favoritos de las agencias publicitarias, obteniendo múltiples Premios Casandra y Micrófono de Oro.

Con el auge del merengue en los años 80, fundó su propia oficina de representación artística, que incluyó a figuras como Fernando Villalona, Aramis Camilo, Jochy Hernández, Los Reyes del Caribe y Leonardo Paniagua, entre otros.

Trayectoria en Estados Unidos

En 1990 emigró a Nueva York y se vinculó a J & N Records (Juan & Nelson), donde contribuyó al desarrollo y éxito de Proyecto Uno. En 1993 se unió a Univisión 41 como voz oficial hasta 1999, cuando pasó a Telemundo 47.

En 2000 surgió una vacante como lector de noticias en El Vacilón de la Mañana, de Mega 97.9 FM. El locutor Luis Jiménez, quien dirigía el programa, le pidió que no leyera de manera convencional, sino al estilo jocoso del show.

Posteriormente, Spanish Broadcasting System, propietaria de WSKQ (Mega 97.9), le confió la conducción del programa Señor Bolero en su emisora hermana WPAT (93.1 Amor). Bajo su conducción, el espacio alcanzó y mantuvo el primer lugar de audiencia en su horario y en cualquier idioma, según mediciones de Arbitron.

Entre sus reconocimientos figuran el Premio ACE por honor y mérito, la Estrella de la Fama en el Parque Celia Cruz de Union City, Nueva Jersey; su designación como Hijo Meritorio de Jarabacoa en el 150 aniversario de su fundación; la declaratoria como Hijo de Puerto Rico por el Instituto de Cultura Puertorriqueña por su apoyo a los artistas de la isla; un homenaje de la Asociación de Locutores de Jarabacoa y un reconocimiento del Museo de Nueva York por su programa Señor Bolero.