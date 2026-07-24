Empresas del siglo XXI con mentalidad del pasado

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POR YANET GIRON

En tiempos donde la innovación, la tecnología y el conocimiento marcan el rumbo de las organizaciones, resulta contradictorio que algunas empresas continúen gestionando el talento humano con prácticas propias del pasado. Limitar el crecimiento profesional de un colaborador no fortalece una institución; por el contrario, reduce sus posibilidades de evolucionar en un mercado cada vez más competitivo.

La evidencia en materia de gestión del talento es clara: las organizaciones que promueven la capacitación, el desarrollo y el bienestar de sus colaboradores suelen alcanzar mayores niveles de productividad, compromiso y permanencia. Apostar por el aprendizaje ya no es una opción; es una condición para mantenerse vigente.

También merece un análisis la exigencia de exclusividad cuando esta no está respaldada por una remuneración acorde. Impedir que un trabajador aproveche su tiempo libre para generar ingresos adicionales o adquirir nuevas experiencias profesionales puede convertirse en una barrera para su desarrollo personal y económico, más que en una estrategia de fidelización.

Conviene recordar que ninguna empresa prospera únicamente por la visión de su propietario. Son los colaboradores quienes transforman esa visión en resultados, quienes representan la organización frente a los clientes y quienes, con su esfuerzo diario, sostienen la calidad de los servicios. Desconocer ese valor humano es debilitar uno de los principales activos de cualquier empresa.

La modernización no se limita a incorporar tecnología o renovar instalaciones. También implica evolucionar en la manera de liderar, reconocer y potenciar a las personas. Las empresas que comprendan esta realidad no sólo atraerán el mejor talento, sino que estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos de un mundo que cambia con rapidez y donde el verdadero diferencial sigue siendo el capital humano.

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