MP decomisa 5,000 unidades bebidas alcohólicas adulteradas

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ocupó alrededor de 5,000 unidades de bebidas alcohólicas adulteradas y productos vencidos durante un operativo en establecimientos comerciales de San Cristóbal.

Miembros de la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI), que dirige la procuradora adjunta Isis de la Cruz, encabezaron el operativo de inspección en comisión mixta junto a integrantes de la Dirección de Inteligencia del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) del Ministerio de Defensa, quienes incautaron en total 4,956 unidades de los citados productos.

Durante las labores fueron inspeccionados varios establecimientos comerciales, entre ellos Randy Comercial, donde fueron ocupadas 1,347 unidades de bebidas alcohólicas de diferentes marcas y tamaño, todas falsificadas y sin registro sanitario.

En ese mismo negocio también fueron ocupados cincuenta y dos 52 sacos con 3,609 productos vencidos y contaminados.

En los operativos también participaron miembros de la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) y el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes, conjuntamente con equipos técnicos del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Proconsumidor) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), así como de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).