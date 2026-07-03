MIVHED entrega remozado el Pabellón de Balonmano en SDE

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SANTO DOMINGO ESTE. – El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) entregó este miércoles el Pabellón de Balonmano del Parque del Este completamente remozado, como parte del programa de modernización de infraestructuras deportivas de cara a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El acto fue encabezado por el ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor -Ito- Bisonó, quien destacó que la intervención forma parte de un plan integral orientado a garantizar instalaciones de alto nivel, ajustadas a estándares internacionales y listas para la competencia regional.

La obra se integra al conjunto de escenarios ya intervenidos por el MIVHED, entre ellos los pabellones de karate, esgrima, halterofilia, tenis de mesa, gimnasia y el Centro Acuático, consolidando el avance de la preparación del país como sede del evento multideportivo que reunirá a miles de atletas del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.

“Estamos enfocados en cumplir los tiempos, pero sobre todo en entregar instalaciones de calidad que sirvan al alto rendimiento y dejen un legado para el deporte dominicano”, expresó Bisonó durante la entrega.

En el acto también participó el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, quien exhortó a preservar la instalación y garantizar su mantenimiento, a fin de evitar el deterioro de infraestructuras deportivas como ha ocurrido en el pasado. Señaló que el objetivo es convertir estos espacios en modelos de organización y orgullo nacional.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro, afirmó que el recinto está preparado para albergar competencias de alto nivel y recibir una amplia asistencia durante la justa regional.

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, valoró positivamente la calidad de los trabajos realizados y el cuidado de los detalles en cada intervención, resaltando el compromiso técnico mostrado en la obra.

La intervención del Pabellón de Balonmano abarcó más de 5,000 metros cuadrados, incluyendo 1,200 metros cuadrados del área de competencia. El remozamiento contempla nuevas gradas con capacidad para 2,240 espectadores, área VIP, vestidores totalmente renovados, oficinas para árbitros, gimnasio, zona administrativa, cafetería y servicios sanitarios modernos, incluidos espacios accesibles para personas con discapacidad.

Asimismo, se ejecutaron mejoras estructurales y tecnológicas, como la sustitución de la cubierta del techado, actualización de redes sanitarias, sistemas de data de última generación e iluminación interior y exterior adaptada a exigencias internacionales de competencia y transmisión.

El proyecto forma parte del compromiso del Gobierno dominicano de dejar un legado deportivo sostenible, que no solo permita la realización exitosa de Santo Domingo 2026, sino que fortalezca el desarrollo del deporte nacional en las próximas décadas.

En la actividad estuvieron presentes el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista; y el presidente de la Federación Dominicana de Balonmano, Federación Dominicana de Balonmano, Miguel Rivera, junto a otras autoridades del sector deportivo y gubernamental.

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