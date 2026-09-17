Miriam Cruz y Milly Quezada agotan boletas concierto NY

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NUEVA YORK.- La expectativa por el encuentro de dos de las más grandes figuras del merengue se tradujo en una contundente respuesta del público. Miriam Cruz y Milly Quezada agotaron todas las localidades de “La Historia de una Diva y una Reina”, concierto pautado para el sábado 17 de octubre de 2026 en el Lehman Center for the Performing Arts, en el Bronx.

Por primera vez en Nueva York, “La Diva” y “La Reina” compartirán escenario en una producción concebida para celebrar sus trayectorias y el legado que han construido dentro del merengue dominicano en escenarios internacionales.

A 45 días de la fecha, el espectáculo vendió la totalidad de sus boletas, reflejando el interés generado por este encuentro y la conexión que ambas artistas mantienen con la comunidad dominicana y latina residente en Nueva York.

Un éxito anticipado

José Raposo, productor del evento con más de 15 años de trayectoria en el Lehman Center, destacó la demanda alcanzada.

“Desde que nació la idea de unir a La Diva y La Reina, supe que sería un éxito. Sin embargo, me sorprendió gratamente la extraordinaria demanda de boletería con tanta anticipación. Es un verdadero orgullo poder anunciar este histórico sold out”, sostuvo.

Emoción de las protagonistas

Tras conocerse el sold out, ambas intérpretes expresaron su agradecimiento.

Miriam Cruz manifestó: “Estoy muy feliz con esta noticia. Desde que surgió la posibilidad de compartir este escenario con Milly en Nueva York sentí que iba a ser algo muy especial. Tenía mucha fe en que el público nos iba a acompañar, pero ver que las entradas se agotaron con tanta anticipación me emocionó muchísimo”.

Milly Quezada, por su parte, afirmó: “Me llena de mucha alegría saber cómo el público ha recibido este concierto. Nueva York es una ciudad muy especial para mí, porque aquí viví momentos importantes de mi carrera y tengo una conexión muy bonita con nuestra comunidad. Compartir por primera vez este escenario con Miriam es algo que me emociona grandemente”.

Todo está listo para una noche en la que la música, la emoción y el merengue serán protagonistas, con dos de las voces femeninas más representativas del género en uno de los principales espacios para las artes escénicas del Bronx.