Ministro destaca interés del Gobierno fortalecer la industria

La presidente ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, reunidos este 13 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) Eduardo Sanz Lovatón, sostuvo un encuentro con ejecutivos del Grupo SID como parte de su agenda de acercamiento con los principales actores del sector productivo nacional.

La visita forma parte de la iniciativa del titular del MICM de escuchar las inquietudes de los diferentes sectores de la industria nacional, con el objetivo de fortalecer, desde la institución, a las empresas que impulsan la producción y el desarrollo económico del país.

RESALTA APORTES DEL GRUPO A ECONOMÍA DOMINICANA

Durante la reunión, Sanz Lovatón definió al Grupo SID como una «familia exitosa que encarna nuestra industria nacional», destacando su visión innovadora y su compromiso con la sostenibilidad como factores que contribuyen al crecimiento de la economía dominicana.

Afirmó que el país dispone actualmente de una plataforma productiva y logística más sólida, así como de una mayor estabilidad institucional y confianza internacional, condiciones que favorecen la competitividad de la industria y promueven un mejor clima para los negocios y la inversión.

Asimismo, subrayó que el Gobierno mantiene el interés de robustecer la industria local, al considerar que ello se traduce en más empleos de calidad, mayor soberanía económica y una inserción más estratégica en la economía global, objetivos que requieren una colaboración público-privada más efectiva.

GRUPO SID VALORA EL DIÁLOGO CON LAS AUTORIDADES

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti, resaltó la importancia de mantener un diálogo permanente con las autoridades y valoró la disposición del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes para escuchar las necesidades y desafíos que enfrenta el sector industrial.

En el encuentro participaron el ministro Yayo Sanz Lovatón; la presidenta ejecutiva de Grupo SID, Ligia Bonetti; el vicepresidente ejecutivo de la empresa, José Miguel Bonetti; además de otros ejecutivos del conglomerado y miembros del gabinete del MICM.

an/am