Karla Fatule y Robmariel Olea protagonizarán “Chicago”

El musical llegará a la Sala Principal del Teatro Nacional a partir del 12 de septiembre de 2026.

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SANTO DOMINGO.– Las actrices y cantantes Karla Fatule y Robmariel Olea protagonizarán la versión dominicana del musical “Chicago”, que llegará a la Sala Principal del Teatro Nacional a partir del 12 de septiembre de 2026.

La producción también contará con Javier Grullón en el papel del reconocido abogado Billy Flynn.

La puesta en escena estará bajo la producción general y artística de José Llano y la dirección general de María Castillo, con un equipo creativo que trabaja en una de las producciones teatrales más esperadas del año.

UN CLÁSICO DE BROADWAY

Ambientada en la década de 1920, durante la era del jazz y el charlestón, Chicago narra la historia de Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres acusadas de asesinato que, con la ayuda del carismático abogado Billy Flynn, transforman sus casos judiciales en un espectáculo mediático para alcanzar fama y reconocimiento.

La obra combina sátira, humor, música y crítica social, consolidándose como uno de los musicales más exitosos y representativos de Broadway.

LOS PROTAGONISTAS

Para Karla Fatule, interpretar a Roxie Hart representa el mayor reto de su carrera artística. Mientras, Robmariel Olea regresa al teatro musical dominicano para asumir el papel de Velma Kelly, uno de los personajes más emblemáticos del género.

Javier Grullón dará vida a Billy Flynn, figura clave en el desarrollo de la historia.

La producción incluirá algunos de los números musicales más populares del repertorio, entre ellos “All That Jazz”, “Cell Block Tango” y “Razzle Dazzle”.

an/am