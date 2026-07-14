TSA ordena mantener servicios afiliados ARS Primera y Futuro

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SANTO DOMINGO.– El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó este lunes a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) abstenerse de suspender los servicios médicos a los afiliados de ARS Primera y ARS Futuro, al acoger una medida precautoria presentada por la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

La decisión deja sin efecto la suspensión anunciada para este martes 14 de julio y garantiza la continuidad de la atención médica a más de un millón de afiliados de ambas administradoras de riesgos de salud.

PROTECCIÓN AL DERECHO A LA SALUD

La disposición fue adoptada durante una audiencia virtual, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, al considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.

El tribunal respaldó el planteamiento de la DIDA de que las diferencias económicas entre las clínicas privadas y las ARS no pueden traducirse en la interrupción de los servicios de salud.

La solicitud también contó con el apoyo del Ministerio Público.

LLAMADO AL DIÁLOGO

El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión y afirmó que protege el derecho de los afiliados a recibir atención médica sin interrupciones.

«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a mantener el acceso a los servicios de salud», expresó.

La DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las ARS para continuar las negociaciones que coordina el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), reconociendo que las demandas tarifarias de las clínicas deben ser atendidas, pero sin afectar a los usuarios.

PRÓXIMA AUDIENCIA

El TSA fijó para el miércoles 15 de julio la continuación de la audiencia sobre la acción de amparo colectivo. Mientras tanto, la DIDA aseguró que seguirá brindando asistencia a los afiliados e instó a quienes enfrenten dificultades para recibir atención médica a comunicarse con su centro de atención telefónica, disponible las 24 horas del día.

an/am