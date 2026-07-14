Abel dice será Presidente de la RD; promete una recuperación

Durante un almuerzo celebrado en la residencia del empresario Candelario Báez, en Sabaneta, junto a dirigentes, amigos y simpatizantes de su proyecto político, Martínez afirmó que sus acciones y trayectoria respaldan su compromiso con los dominicanos.

GOBIERNO CON HONESTIDAD

El dirigente peledeísta sostuvo que la población necesita un gobierno que administre con transparencia los recursos públicos y aseguró que su experiencia en la administración pública demuestra su capacidad para hacerlo.

«¿Qué es lo que necesita este país? Que se gobierne bien. Que se administre cada centavo de los recursos públicos con honestidad, como lo hemos hecho dondequiera que hemos estado», expresó.

Añadió que puede «mirar a los ojos a la gente» porque, según dijo, no ha defraudado la confianza depositada en él y aseguró que, de llegar a la Presidencia, ofrecerá una gestión aún mejor.

CRÍTICAS AL PRM

Martínez criticó al gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que responsabilizó de los principales problemas que, a su juicio, afectan a la población. También afirmó que en la política existen dirigentes que «prometen, pero no hacen nada», y consideró que muchos ciudadanos fueron engañados por las promesas del oficialismo.

LLAMADO A LA UNIDAD

El exalcalde de Santiago reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y afirmó que desde esa provincia impulsará un proyecto para «levantar al país» y restablecer el orden.

Asimismo, llamó a la unidad no solo de la militancia del PLD, sino de toda la población, al considerar que el partido debe regresar al poder «por todos los dominicanos que la están pasando mal».

En la actividad participaron dirigentes del Comité Central y líderes municipales y provinciales del PLD, entre ellos Iván Peña, Andino Jiménez, Omar Medina, Rubén Medina y Santo Luciano.

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