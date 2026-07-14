RD acoge el XXXI Congreso Internacional de Arqueología

Adolfo López Belando pronuncia las palabras centrales del acto desarrollado este 13 de julio del 2026.

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana inauguró este lunes el XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe (IACA/AIAC), considerado el principal encuentro científico de esta disciplina en la región, con la participación de 237 investigadores procedentes de 23 países y territorios.

El evento, que se desarrolla hasta el 18 de julio en el auditorio del Centro Cultural del INDOTEL, en la Ciudad Colonial, es organizado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana junto a la Fundación García Arévalo, Centro León, Guahayona Institute y el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, con el respaldo de instituciones públicas y privadas.

INVESTIGACIÓN DE VANGUARDIA

El programa incluye 97 ponencias distribuidas en 15 simposios especializados, centrados en los más recientes hallazgos sobre las culturas precolombinas y los períodos coloniales del Caribe.

Entre los temas destacan estudios de ADN antiguo, análisis isotópicos, arqueozoología, arqueobotánica, fotogrametría, modelado tridimensional (3D) y arqueología subacuática.

Las investigaciones son presentadas por especialistas de instituciones como Harvard University, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, University of Copenhagen, Universidad de Minnesota y Leiden University.

También se abordarán investigaciones sobre el Galeón San José, en Colombia, y naufragios históricos localizados en aguas dominicanas.

AGENDA ACADÉMICA Y RECORRIDOS

El congreso incluye conferencias magistrales, visitas al Museo de Arqueología Subacuática (MAR) y una jornada científica en el Centro León, en Santiago, donde se presentarán publicaciones y documentales sobre la transición del mundo indígena al colonial.

Las actividades concluirán el 18 de julio con una prospección de campo en los yacimientos arqueológicos del Monumento Natural Cabo Samaná, fortaleciendo el intercambio científico y la cooperación internacional en el estudio del patrimonio arqueológico del Caribe.

an/am